Η Κάιλι Τζένερ φόρεσε το μπικίνι της με τον πιο απρόσμενο τρόπο

Η Κάιλι Τζένερ αποφάσισε ότι είναι η βασίλισσα του καλοκαιριού, συνδυάζοντας το μικροσκοπικό μπικίνι της με μια τιάρα.

Αν υπάρχει μία celebrity που ξέρει πώς να κάνει ακόμη και το πιο απλό μπικίνι να μοιάζει με statement εμφάνιση, αυτή είναι η Κάιλι Τζένερ. Αυτή τη φορά, μάλιστα, αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη τα πιο συνηθισμένα αξεσουάρ παραλίας και να προσθέσει στο look της κάτι που σίγουρα δεν περίμενες: μια αστραφτερή τιάρα.

Πιο συγκεκριμένα, η Κάιλι μοιράστηκε στο Instagram μερικές φωτογραφίες και selfies από την πισίνα, όπου απολαμβάνει τον ήλιο φορώντας ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι. Το look θα μπορούσε να είναι ένα κλασικό summer outfit, αν δεν υπήρχε η λαμπερή κορόνα που φόρεσε στο κεφάλι της. Η τιάρα ήταν διακοσμημένη με μαύρα στρας και είχε στο κέντρο της ένα μεγάλο charm σε σχήμα καρδιάς. Και κάπως έτσι, ένα απλό bikini look απέκτησε αμέσως princess αισθητική.

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