Λάρισα: 60χρονη βρέθηκε μουμιοποιημένη σε υπόγειο – Ήταν νεκρή για πάνω από έναν χρόνο

Μουμιοποιημένη βρέθηκε η σορός μιας 60χρονης σε υπόγειο διαμέρισμα στη Λάρισα, με την υπόθεση να αποκαλύπτεται τυχαία μετά την πώληση του ακινήτου.

Στο νεκροτομείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας παραμένει η σορός μιας 60χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε σε κατάσταση μουμιοποίησης μέσα σε υπόγειο διαμέρισμα στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τυχαία στις 19 Αυγούστου, όταν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λάρισας κλήθηκαν να ανοίξουν το κλειστό διαμέρισμα, μετά την αγοραπωλησία του ακινήτου. Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης φέρεται να κατοικεί πλέον σε άλλη πόλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», η γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο, ενώ δίπλα της υπήρχε μία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και αστυνομική ταυτότητα.

Την αναζητούν μέσω DNA

Με βάση την ταυτότητα, η γυναίκα φέρεται να ήταν 60 ετών και να καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη. Οι πληροφορίες για τη ζωή της παραμένουν μέχρι στιγμής συγκεχυμένες, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, είχε ζήσει προηγουμένως σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Οι αστυνομικοί αναζητούν πιθανούς συγγενείς της, ενώ έχει ληφθεί γενετικό υλικό από τη σορό. Τα δείγματα έχουν αποσταλεί στα εργαστήρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να γίνει η επίσημη ταυτοποίηση. Τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, σε παθολογικά αίτια. Ο θάνατος εκτιμάται ότι είχε επέλθει τουλάχιστον έναν χρόνο πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι η κατάσταση στην οποία βρέθηκε η σορός. Αντί για τη συνηθισμένη διαδικασία σήψης, είχε υποστεί μουμιοποίηση, γεγονός που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, καταγράφεται για πρώτη φορά στα τοπικά ιατροδικαστικά χρονικά. Η συγκεκριμένη κατάσταση εξηγεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και γιατί η γυναίκα δεν εντοπίστηκε νωρίτερα. Η απουσία της χαρακτηριστικής δυσοσμίας που συνοδεύει συνήθως την αποσύνθεση μιας σορού δεν προκάλεσε υποψίες.

Η μουμιοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία αναστέλλεται η φυσιολογική αποσύνθεση ενός νεκρού σώματος. Μπορεί να είναι τεχνητή, όταν προκαλείται με ανθρώπινη παρέμβαση, ή φυσική, όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως η ξηρασία, το ψύχος ή η έλλειψη υγρασίας, συμβάλλουν στη διατήρηση της σορού.

Η καθυστέρηση στην αποκάλυψη

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της «Ελευθερίας», η υπόθεση συνδέεται και με μια σειρά από συμπτώσεις. Με αφορμή καθυστερημένες καταβολές ενοικίων, ο αρχικός ιδιοκτήτης φέρεται να είχε επικοινωνήσει με τη γυναίκα και να της είχε ζητήσει να εγκαταλείψει το διαμέρισμα.

Έτσι δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το υπόγειο είχε αδειάσει και μπορούσε να διατεθεί προς πώληση. Όταν ολοκληρώθηκε η αγοραπωλησία και χρειάστηκε να ανοίξει το κλειστό ακίνητο, αποκαλύφθηκε η σορός της 60χρονης.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη ταυτοποίηση της γυναίκας και τη συλλογή στοιχείων για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έζησε και πέθανε στο διαμέρισμα.

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