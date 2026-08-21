Ενέσεις λίπους από πτώματα: Η νέα τάξη πραγμάτων στην αισθητική ιατρική λόγω Ozempic

Αμφιλεγόμενη αισθητική θεραπεία που χρησιμοποιεί επεξεργασμένο λίπος από δωρητές οργάνων γνωρίζει εκρηκτική αύξηση δημοφιλίας στις ΗΠΑ.

Οι ενέσεις αλλομοσχεύματος λιπώδους ιστού δεν αποτελούν εντελώς νέα ανακάλυψη, καθώς μετράνε ήδη πάνω από μία δεκαετία εφαρμογής. Η αρχική θεραπεία αναπτύχθηκε από την τράπεζα ιστών MTF Biologics και κυκλοφόρησε στο εμπόριο με την ονομασία Renuva, προσφέροντας λύσεις για την αποκατάσταση του όγκου στο πρόσωπο, τη λείανση της κυτταρίτιδας και τη διόρθωση ατελειών, με το πλεονέκτημα ότι γινόταν αμέσως αποδεκτή από τον οργανισμό χωρίς τον κίνδυνο απόρριψης.

Σήμερα, ένα παρόμοιο σκεύασμα με την ονομασία AlloClae, που αναπτύχθηκε από την Tiger Aesthetics, προκαλεί αίσθηση στη βιομηχανία της αισθητικής ιατρικής στις ΗΠΑ. Πρόκειται για λίπος από δωρητές το οποίο υποβάλλεται σε ειδική επεξεργασία αποστείρωσης και καθαρισμού ώστε να αφαιρεθούν τα ζωντανά κύτταρα και το DNA. Αυτό που εγχέεται ουσιαστικά είναι η εξωκυττάρια μήτρα του λιπώδους ιστού, μια δομή πλούσια σε κολλαγόνο που λειτουργεί ως «σκαλωσιά» για τη δημιουργία νέου ιστού από τον ίδιο τον οργανισμό.

Το φαινόμενο Ozempic και η έλλειψη φυσικού λίπους

Παρότι το AlloClae κυκλοφορεί εδώ και λίγα χρόνια, η ζήτησή του εκτοξεύθηκε κατακόρυφα εξαιτίας της ευρείας χρήσης φαρμάκων GLP-1, όπως το Ozempic και το Mounjaro. Παρά την αποτελεσματικότητά τους στην απώλεια βάρους, τα σκευάσματα αυτά συχνά αφήνουν τους ασθενείς με ανεπιθύμητη χαλάρωση στο στήθος, τους γοφούς ή τα οπίσθια, ενώ η δραματική μείωση του κιλού καθιστά αδύνατη τη λήψη δικού τους λίπους για μεταφορά.

Όπως επισημαίνουν διακεκριμένοι πλαστικοί χειρουργοί από τη Νέα Υόρκη, οι άνθρωποι που χάνουν απότομα βάρος επιθυμούν να διατηρήσουν λεπτή μέση και πόδια, αλλά ταυτόχρονα ζητούν όγκο στο στήθος ή τους γλουτούς. Παρότι οι ατέλειες αυτές μπορούν να καλυφθούν με συμβατικά fillers υαλουρονικού οξέος, τα τελευταία ενδέχεται να προκαλέσουν κατακρατήσεις και λεμφικά προβλήματα, καθιστώντας τις ενέσεις λιπώδους μήτρας την προτιμότερη επιλογή για όσους διαθέτουν τη σχετική οικονομική δυνατότητα.

Τα ηθικά διλήμματα και το κόστος που ζαλίζει

Το στοιχείο που προκαλεί τις μεγαλύτερες αντιδράσεις είναι η προέλευση του υλικού. Πρόκειται ουσιαστικά για λίπος που προέρχεται από αποβιώσαντες δωρητές οργάνων, μια διαδικασία απολύτως νόμιμη στις ΗΠΑ. Παρά το αρχικό σοκ που προκαλεί η ιδέα, οι ειδικοί επιβεβαιώνουν ότι η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων ελάχιστα προβληματίζεται για την προέλευση, εστιάζοντας αποκλειστικά στην ευκολία της θεραπείας, η οποία δεν απαιτεί αναισθησία ή χρόνο αποθεραπείας.

Οι ηθικές προεκτάσεις της εμπορευματοποίησης ιστών από δωρητές για αισθητικούς σκοπούς έχουν πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στους επιστημονικούς κύκλους, χωρίς όμως αυτό να ανακόπτει την εμπορική της πορεία. Παρά το γεγονός ότι το κόστος των συνεδριών κυμαίνεται από 5.000 έως 45.000 δολάρια, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και τα 100.000 δολάρια, η ζήτηση για τέτοιου είδους επεμβάσεις καταγράφει ιστορικό υψηλό.

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