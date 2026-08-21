Γυναίκα κόβει το αλκοόλ και το πρόσωπό της αλλάζει μέσα σε ενάμιση χρόνο: «Είναι ένας φαύλος κύκλος»

Αλκοόλ, γλυκά και επεξεργασμένα τρόφιμα είχαν γίνει για εκείνη ένας φαύλος κύκλος. Η απόφαση να αλλάξει συνήθειες έφερε, σύμφωνα με την ίδια, αποτελέσματα που πλέον φαίνονται και στην εμφάνισή της.

Πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, η Ash Meredith αποφάσισε να αλλάξει σημαντικά τη διατροφή και τις συνήθειές της, κόβοντας το αλκοόλ και τη ραφιναρισμένη ζάχαρη.

Η δημιουργός περιεχομένου για θέματα υγείας και fitness είχε περάσει τα εφηβικά και νεανικά της χρόνια καταναλώνοντας συχνά αλκοόλ. Με τον καιρό, όμως, παρατήρησε ένα μοτίβο: όταν έπινε, ήταν πιο πιθανό να καταναλώσει μεγάλες ποσότητες επεξεργασμένων τροφίμων και γλυκών.

Όπως λέει, η κατανάλωση αλκοόλ και ζάχαρης είχε δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο. Έτσι αποφάσισε να περιορίσει πλήρως τα αναψυκτικά, τα γλυκά και άλλα προϊόντα με ραφιναρισμένη ζάχαρη, ενώ παράλληλα σταμάτησε εντελώς το αλκοόλ.

Μετά από 18 μήνες, μοιράστηκε φωτογραφίες σύγκρισης στο Instagram, στις οποίες το πρόσωπό της φαίνεται, σύμφωνα με την ίδια, λιγότερο πρησμένο και πιο καθαρά σχηματισμένο.

Πρέπει να καταλάβεις τι πραγματικά χρειάζεσαι

Η Meredith δεν έχει αποκλείσει εντελώς κάθε μορφή ζάχαρης από τη ζωή της. Συνεχίζει να τρώει φρούτα, χρησιμοποιεί σιρόπι σφενδάμου και περιστασιακά καταναλώνει γλυκά.

Με το αλκοόλ, όμως, επέλεξε μια πιο απόλυτη προσέγγιση. Είχε προσπαθήσει στο παρελθόν να απέχει για 30 ημέρες ή για έξι μήνες, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οριστική διακοπή ήταν πιο εύκολη για την ίδια.

Η συμβουλή της προς όσους σκέφτονται να περιορίσουν το αλκοόλ ή τη ζάχαρη είναι να προσπαθήσουν πρώτα να καταλάβουν τι πραγματικά αναζητούν εκείνη τη στιγμή.

Όπως εξηγεί, πολλές φορές η έντονη επιθυμία για γλυκό μπορεί να συνδέεται με κάτι διαφορετικό, όπως η κούραση ή η έλλειψη ύπνου. Όταν εντοπίσεις αυτή την ανάγκη, είναι πιο εύκολο να βρεις έναν τρόπο να την καλύψεις, αντί απλώς να την «σκεπάσεις» με φαγητό ή ποτό.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ