Μονάδα του αμερικανικού στρατού επιστράτευσε ένα ιδιαίτερο κίνητρο, προσφέροντας τετραήμερη άδεια στους στρατιώτες για να παίξουν το νέο Grand Theft Auto VI.

Δεκατρία χρόνια αναμονής ήταν πολλά για τους λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών, και ο αμερικανικός στρατός αποφάσισε να το εκμεταλλευτεί στο έπακρο.

Στρατιωτικό τάγμα στην Τζόρτζια των ΗΠΑ επιστράτευσε ένα πρωτοφανές μέσο για να πείσει το προσωπικό του να παραμείνει στις ένοπλες δυνάμεις, δίνοντάς του ειδική τετραήμερη άδεια με την κυκλοφορία του Grand Theft Auto VI, ώστε οι φαν του τίτλου να αφοσιωθούν στο παιχνίδι χωρίς υπηρεσιακές υποχρεώσεις.

«Πρόγραμμα κινήτρων συνδεδεμένο με τα ενδιαφέροντα των στρατιωτών»

Ήδη 20 στελέχη της μονάδας έχουν υπογράψει για την ανανέωση της θητείας τους επιλέγοντας το συγκεκριμένο πακέτο. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος της μεραρχίας, αντισυνταγματάρχης Άντζελ Τόμκο: «Ο στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας εναλλακτικός μηχανισμός επιβράβευσης που θα ενθουσιάσει το προσωπικό».

Το μέτρο αφορά περίπου 130 στρατιώτες που έχουν δικαίωμα ανανέωσης συμβολαίου από δύο έως έξι χρόνια. Όσοι υπογράψουν τη σχετική δέσμευση έως τα μέσα Νοεμβρίου, θα λάβουν το τετραήμερο ρεπό ακριβώς τη στιγμή που ο πολυαναμενόμενος τίτλος της Rockstar Games θα φτάσει στα ράφια των καταστημάτων.

Πάγια τακτική του στρατού

Η κίνηση αυτή δεν είναι κάτι πρωτότυπο, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που ξεκίνησε το 2018, όταν ο αμερικανικός στρατός απέτυχε να καλύψει τους στόχους στρατολόγησης. Έκτοτε, οι υπεύθυνοι στράφηκαν στον κόσμο του gaming, δημιουργώντας ομάδες e-sports και συμμετέχοντας σε συνέδρια βιντεοπαιχνιδιών για να προσεγγίσουν τη νεολαία.

Παράλληλα, οι σύγχρονες πολεμικές συγκρούσεις, όπως αυτές στην Ουκρανία, έχουν αναδείξει τη σημασία των δεξιοτήτων που αναπτύσσουν οι gamers. Η ταχύτητα αντίδρασης, η διαχείριση πληροφοριών στην οθόνη και η συντονισμένη ομαδική δουλειά θεωρούνται πλέον κρίσιμα προσόντα για τον χειρισμό drones και συστημάτων υψηλής τεχνολογίας στο σύγχρονο πεδίο της μάχης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ