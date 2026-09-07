«Φοβάμαι να τον αγγίξω»: Η σπάνια πάθηση που δεν επιτρέπει σε μια μητέρα να αγκαλιάσει το μωρό της

Η σπάνια γενετική πάθηση του Ralph διαγνώστηκε δύο μήνες μετά τη γέννησή του, όταν το σώμα του είχε ήδη γεμίσει με επώδυνες φουσκάλες.

Υπάρχουν γονείς που φοβούνται μήπως το μωρό τους χτυπήσει. Η Ciara Burnside φοβάται ακόμη και μήπως το αγγίξει λίγο πιο δυνατά. Ο πεντάμηνος γιος της, Ralph, πάσχει από μια σπάνια γενετική μορφή επιδερμόλυσης πομφολυγώδους, γνωστής και ως «δέρμα πεταλούδας», και το δέρμα του είναι τόσο εύθραυστο ώστε ακόμη και η παραμικρή τριβή μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλάβες.

Η 30χρονη μητέρα από το Bedfordshire της Βρετανίας είπε ότι τα πρώτα σημάδια εμφανίστηκαν λίγες μόλις στιγμές μετά τη γέννηση του παιδιού της, τον Μάρτιο του 2026. Ο Ralph χρειάστηκε να μεταφερθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας μέσα σε λίγα λεπτά από τη γέννησή του, ενώ μέσα στις επόμενες ώρες οι γονείς του είδαν το σώμα του να γεμίζει με φουσκάλες.

Τα πρώτα σημάδια

Η Ciara θυμάται ότι αρχικά παρατήρησε μεγάλες κόκκινες περιοχές στα δάχτυλα των χεριών και στα πόδια του μωρού. «Υπήρχαν μεγάλες κόκκινες περιοχές στα δάχτυλά του και στα πόδια του και θυμάμαι να λέω στη μαία: “Τι συμβαίνει με αυτόν;”», περιέγραψε.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα. Μέσα σε λίγες ώρες εμφανίστηκαν φουσκάλες σε ολόκληρο το σώμα του, με τους γιατρούς να προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε.

Δύο μήνες αργότερα ήρθε η διάγνωση: ο Ralph πάσχει από ενδιάμεση ιοντική επιδερμόλυση, μια μορφή junctional epidermolysis bullosa (JEB), που σχετίζεται με μετάλλαξη στο γονίδιο COL17A1.

Οι δύο γονείς, Ciara και Lewis Archer, διαπιστώθηκε ότι είναι φορείς της συγκεκριμένης γενετικής μετάλλαξης χωρίς να γνωρίζουν προηγουμένως ότι την είχαν.

«Μας είπαν ότι μπορεί να μην επιβιώσει»

Η στιγμή της διάγνωσης ήταν σοκαριστική για το ζευγάρι. Η Ciara περιγράφει ότι ένας σύμβουλος τους έδωσε ενημερωτικό φυλλάδιο για την επιδερμόλυση πομφολυγώδη και την επόμενη ημέρα ειδικός από το Great Ormond Street Hospital πήγε να τους εξηγήσει τι σήμαινε η ασθένεια για τον γιο τους.

«Μας είπαν ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος από τον οποίο μπορεί να μην επιβιώσει. Μετά από αυτό, εγώ και ο σύντροφός μου απλώς καταρρεύσαμε. Κλαίγαμε και ήμασταν πολύ, πολύ αναστατωμένοι», ανέφερε.

Η επιδερμόλυση πομφολυγώδης είναι μια ομάδα σπάνιων γενετικών παθήσεων που κάνουν το δέρμα εξαιρετικά εύθραυστο. Ακόμη και μια μικρή τριβή, ένα ξύσιμο ή η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει φουσκάλες και πληγές. Σε σοβαρότερες μορφές, οι βλάβες μπορούν να εμφανιστούν και εσωτερικά, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων το στόμα ή τον οισοφάγο.

Η πάθηση δεν έχει σήμερα οριστική θεραπεία και η αντιμετώπισή της βασίζεται κυρίως στην πρόληψη των τραυματισμών, στη φροντίδα των πληγών και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών.

Μια καθημερινότητα γεμάτη φόβο

Για την οικογένεια του Ralph, ακόμη και οι πιο απλές στιγμές της καθημερινότητας έχουν μετατραπεί σε δύσκολη διαδικασία.

Το μωρό χρειάζεται τακτικές αλλαγές επιδέσμων, παυσίπονα και φαρμακευτική αγωγή για την παλινδρόμηση, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος δημιουργίας φουσκάλων στον οισοφάγο.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι γονείς χρειάζεται να τον ταΐζουν με σύριγγα, εξαιρετικά αργά. «Καθίσαμε εκεί για περισσότερο από μία ώρα, αφήνοντας σιγά σιγά το γάλα να στάζει στο στόμα του», είπε η Ciara.

Ακόμη και τα ειδικά, πολύ μαλακά γαντάκια που φορά ο Ralph δεν εξαλείφουν τον κίνδυνο. «Δεν μπορούμε πραγματικά να τον αφήσουμε χωρίς επίβλεψη για περισσότερο από ένα λεπτό, γιατί ακόμη και με πολύ μαλακά γαντάκια, αν τρίψει το πρόσωπό του μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη απίστευτα γρήγορα», εξήγησε η μητέρα του.

Η οικογένεια αποφεύγει επίσης τις συχνές εξόδους από το σπίτι, καθώς η ζέστη μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση, ενώ ακόμη και η χρήση του παιδικού καθίσματος στο αυτοκίνητο δημιουργεί φόβο για τραυματισμούς από την τριβή.

#eb #awareness #baby ♬ My Heart My Son - Layla Hudson @ciaraburnside You see Ralph smiling, laughing, eating, doing tummy time and being a happy little baby. 🤍 But if you look a little closer, you’ll see everything happening around those happy moments too. In one clip, I’m padding out his legs while he does tummy time so he doesn’t damage them. In another, there’s blood on the bedsheet behind him. In another, his dad is making him laugh while I’m in the background creaming his face and checking his skin. And behind so many completely normal moments, there’s a constant stream of thoughts: Did I cut my nails short enough? Is my top soft enough to hold him against me? When will I be able to wear my engagement ring again? Will this bottle damage his mouth? When’s the next time we’ll have to syringe-feed him because feeding has become too painful? Will this toy be soft enough? Has another blister appeared under his clothes? Is he rubbing his face again? Will his face heal quickly enough before he damages it again? Can I pick him up this way without hurting him? Ralph doesn’t know any of this is going through our heads. He’s just being a baby. And that’s exactly what we want for him. At first glance, they’re just happy little moments. But look a little closer, and you’ll see how much goes on in the background to make those ordinary moments possible. 🤍 #motherhood

Ελπίδα για το μέλλον

Παρά τις δυσκολίες, οι γιατροί έχουν δώσει στην οικογένεια λόγους να ελπίζει. Ο συγκεκριμένος τύπος της πάθησης του Ralph δεν θεωρείται από τους πιο σοβαρούς και οι γονείς του έχουν ενημερωθεί ότι είναι πιθανό να φτάσει στην ενηλικίωση.

Ωστόσο, δεν γνωρίζουν ακόμη πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Οι γιατροί έχουν προειδοποιήσει ότι μπορεί να χάσει τα μαλλιά και τα νύχια του, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν και άλλες επιπλοκές.

«Δεν μπορούν να μου πουν πολλά περισσότερα, πέρα από το ότι πρέπει να είμαστε προληπτικοί και να σταματάμε τις επιπλοκές από νωρίς. Απλώς πρέπει να παίρνουμε κάθε μέρα όπως έρχεται», ανέφερε η Ciara.

Το ζευγάρι σκέφτεται ήδη το ενδεχόμενο εξωσωματικής γονιμοποίησης με γενετικό έλεγχο των εμβρύων, εφόσον αποφασίσει στο μέλλον να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί.

Παράλληλα, η Ciara χρησιμοποιεί τα social media για να ενημερώνει για τη σπάνια πάθηση και να δείχνει στους ακολούθους της την καθημερινότητα της οικογένειάς της. Έχει επίσης ξεκινήσει διαδικτυακή petition στη Βρετανία, ζητώντας από την κυβέρνηση να αυξήσει τη χρηματοδότηση για τις συγκεκριμένες σπάνιες παθήσεις.

Για την ίδια και τον Lewis, όμως, η προτεραιότητα παραμένει μία: να προστατεύσουν τον Ralph από κάθε τραυματισμό και να του δώσουν την ευκαιρία να μεγαλώσει όσο πιο φυσιολογικά γίνεται, παρά το γεγονός ότι ακόμη και μια αγκαλιά μπορεί να κρύβει κινδύνους.

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