Τέλος στις ενέσεις αδυνατίσματος; Εγκρίθηκε στην Ευρώπη το πρώτο χάπι GLP-1 για απώλεια βάρους

Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι σκέφτονται θεραπείες τύπου Wegovy και Ozempic.

Για χρόνια τα φάρμακα GLP-1 έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο κυρίως μέσα από τις εβδομαδιαίες ενέσεις που συνδέθηκαν με τη θεραπεία της παχυσαρκίας και του διαβήτη. Τώρα, μια νέα εξέλιξη έρχεται να αλλάξει τον τρόπο χορήγησης αυτών των θεραπειών: η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε το πράσινο φως στο πρώτο σκεύασμα GLP-1 σε μορφή χαπιού για τη διαχείριση του σωματικού βάρους.

Πρόκειται για το από του στόματος Wegovy με δραστική ουσία τη σεμαγλουτίδη, ένα φάρμακο της Novo Nordisk, το οποίο έλαβε θετική γνωμοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και εγκρίθηκε για χρήση σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών.

Η μεγάλη αλλαγή είναι μία: η θεραπεία που μέχρι σήμερα είχε συνδεθεί κυρίως με την ένεση αποκτά πλέον και μορφή δισκίου, κάτι που μπορεί να διευκολύνει αρκετούς ασθενείς που δυσκολεύονταν να ακολουθήσουν μια ενέσιμη αγωγή.

Τι κάνει το νέο χάπι και γιατί έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον

Το GLP-1 (πεπτίδιο που μοιάζει με τη γλυκαγόνη τύπου 1) είναι μια ορμόνη που παράγει φυσιολογικά ο ανθρώπινος οργανισμός μετά το φαγητό. Έχει ρόλο στη ρύθμιση της όρεξης, της αίσθησης κορεσμού και του σακχάρου στο αίμα.

Τα φάρμακα αυτής της κατηγορίας μιμούνται τη δράση της συγκεκριμένης ορμόνης. Με απλά λόγια, βοηθούν τον οργανισμό να αισθάνεται μεγαλύτερο κορεσμό, μειώνοντας την πείνα και την πρόσληψη τροφής.

Δεν πρόκειται όμως για ένα «χάπι αδυνατίσματος» που απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να χάσουν μερικά κιλά. Η ευρωπαϊκή έγκριση αφορά ενήλικες με παχυσαρκία ή άτομα με υπερβάλλον βάρος που έχουν και προβλήματα υγείας τα οποία σχετίζονται με αυτό, όπως ο διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση ή η αυξημένη χοληστερόλη.

Η χρήση του θα γίνεται μόνο με ιατρική συνταγή και πάντα σε συνδυασμό με διατροφή μειωμένων θερμίδων και σωματική δραστηριότητα.

Οι αριθμοί των μελετών και οι παρενέργειες

Στις κλινικές μελέτες που οδήγησαν στην έγκριση του φαρμάκου, οι συμμετέχοντες παρουσίασαν σημαντική απώλεια βάρους. Τα αποτελέσματα έδειξαν μέση μείωση του σωματικού βάρους κοντά στο 17% σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό πέτυχε ακόμη μεγαλύτερη απώλεια.

Οι ειδικοί, ωστόσο, επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και ότι η θεραπεία δεν αντικαθιστά τις αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Όπως συμβαίνει με όλα τα φάρμακα, υπάρχουν και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι πιο συχνές σχετίζονται με το πεπτικό σύστημα, όπως ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, εμετοί και κοιλιακές ενοχλήσεις.

Η νέα μορφή χαπιού δεν σημαίνει ότι οι ενέσεις εξαφανίζονται. Σημαίνει ότι οι γιατροί αποκτούν ένα ακόμη εργαλείο για την αντιμετώπιση μιας νόσου που πλέον αντιμετωπίζεται διεθνώς ως χρόνια πάθηση και όχι απλώς ως θέμα θέλησης ή διατροφικών επιλογών.

Η μάχη κατά της παχυσαρκίας μπαίνει έτσι σε μια νέα εποχή, όπου η φαρμακευτική αγωγή, η διατροφή και η άσκηση λειτουργούν μαζί, με στόχο όχι μόνο την απώλεια κιλών, αλλά και τη βελτίωση της συνολικής υγείας.

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