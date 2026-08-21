Η Ελβετία κατασκευάζει καταφύγια στις Άλπεις για να προστατεύσει τις περιουσίες των billionaires: Το τσουχτερό ενοίκιο

Επιμέλεια:  Νίκος Δενδρινός
Η Ελβετία κατασκευάζει καταφύγια στις Άλπεις για να προστατεύσει τις περιουσίες των billionaires: Το τσουχτερό ενοίκιο
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Ελβετική οικογενειακή επιχείρηση σκάβει τις Άλπεις, δημιουργώντας ένα υπερσύγχρονο υπόγειο φρούριο για την προστασία των πολυτελών αγαθών της παγκόσμιας ελίτ.

Η αυξανόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα γέννησε μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχειρηματική ευκαιρία κάτω από τα βουνά της Ελβετίας. Μια εταιρεία με πολυετή εμπειρία στις εξορύξεις και τις ανατινάξεις διανοίγει τις Άλπεις για την κατασκευή ενός απόρθητου υπογείου συγκροτήματος.

Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός πλήρως θωρακισμένου χώρου, όπου οι ισχυροί του πλούτου θα μπορούν να ασφαλίσουν τα πολυτιμότερα υπάρχοντά τους, με το κόστος της μίσθωσης να αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Γκαλερί στο μέγεθος γηπέδου και συμβόλαια 99 ετών

Εμπνευστής του γιγαντιαίου εγχειρήματος είναι ο Ελβετός επιχειρηματίας Τόμας Γκάσερ. Το σχέδιό του προβλέπει τη δημιουργία έως και 25 θωρακισμένων στοών μέσα στο συμπαγές πετρώμα, κατάλληλων για την αποθήκευση συλλογών τέχνης, κοσμημάτων, σπάνιων κρασιών ή ακόμα και συλλεκτικών αυτοκινήτων. Η κλίμακα του έργου εντυπωσιάζει, καθώς η μεγαλύτερη αίθουσα θα καλύπτει έκταση αντίστοιχη με ένα γήπεδο ποδοσφαίρου.

 

Το εσωτερικό των καταφυγίων

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υπογράψουν συμβόλαια διάρκειας 99 ετών. Οι πιο προσιτές επιλογές ξεκίνησαν από το μισό εκατομμύριο ευρώ, με την τελική τιμή να διαμορφώνεται ανάλογα με τα τετραγωνικά και τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη. Το μεγάλο πλεονέκτημα της εγκατάστασης είναι ότι ο αγοραστής δεν νοικιάζει απλώς μια αποθήκη, αλλά αποκτά εγγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας στο ελβετικό κτηματολόγιο, τον οποίο μπορεί ακόμα και να υποθηκεύσει.

Από πεδίο βολής σε φρούριο υψίστης ασφαλείας

Η ιδέα για την αξιοποίηση του βουνού γεννήθηκε τη δεκαετία του '90. Αρχικά, ο Γκάσερ χρησιμοποιούσε μια στοά στην περιοχή Λούνγκερν ως προσωπική αποθήκη. Με την πάροδο των ετών, ο χώρος μετασχηματίστηκε, φιλοξενώντας κατά καιρούς από εστιατόριο και σκοπευτήριο μέχρι κέντρο εκπαίδευσης πυροσβεστών για υπόγειες πυρκαγιές.

Όπως είναι φυσικό, τα πρωτόκολλα ασφαλείας παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό. Η είσοδος απαιτεί την απουσία οποιασδήποτε προσβασιμότητας από μη εξουσιοδοτημένους, ενώ οι ιδιοκτήτες περνούν από ειδική ζώνη απομόνωσης και πολλαπλά στάδια ταυτοποίησης. Αν και οι κατασκευαστές αποφεύγουν τις τεχνικές λεπτομέρειες, διαβεβαιώνουν ότι το επίπεδο προστασίας είναι εφάμιλλο με εκείνο της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας.

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