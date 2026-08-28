Η Sony κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το βραβείο «Camera of the Year» στα EISA Awards 2026

Η Sony βρίσκεται για ακόμη μία φορά ανάμεσα στους μεγάλους νικητές των περίφημων βραβείων Expert Imaging and Sound Association (EISA) Awards 2026, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή προσήλωσή της στην ποιότητα και την καινοτομία, κατακτώντας τρία βραβεία για προϊόντα από τη φωτογραφική της γκάμα.

Ανάμεσα στις φετινές διακρίσεις, η Sony αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά «Camera of the Year», ένα σημαντικό επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τη συνέπεια της εταιρείας στην ανάπτυξη καινοτόμων και υψηλής ποιότητας προϊόντων. Η αναγνώριση στο υψηλότερο επίπεδο για δύο διαδοχικές χρονιές αποδεικνύει τη συνεχή ικανότητα της Sony να δημιουργεί προϊόντα που συνδυάζουν προηγμένη τεχνολογία, κορυφαίες επιδόσεις και προσεγμένο σχεδιασμό, ανταποκρινόμενα στις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες των φωτογράφων και των δημιουργών περιεχομένου.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν απόδειξη της διαρκούς επένδυσης της Sony στην καινοτομία και της δέσμευσής της να προσφέρει προϊόντα που όχι μόνο διευρύνουν τα όρια της τεχνολογίας απεικόνισης, αλλά παράλληλα αναβαθμίζουν την εμπειρία των χρηστών. Με τρία EISA Awards τη φετινή χρονιά, η Sony βλέπει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη δέσμευσή της αυτή να αναγνωρίζεται για ακόμη μία φορά από τους ειδικούς του κλάδου.

Η πλήρης λίστα των βραβείων της Sony είναι η ακόλουθη:

EISA CAMERA OF THE YEAR 2026-2027: Sony Alpha 7 V

EISA MACRO LENS 2026-2027: Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

EISA PROFESSIONAL CAMERA 2026-2027: Sony Alpha 7R VI

Τα βραβεία απονέμονται κάθε χρόνο από επιτροπή ομάδων ειδικών που εκπροσωπούν ορισμένα από τα πλέον καταξιωμένα περιοδικά του κλάδου και αναδεικνύουν νέα προϊόντα που συνδυάζουν τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και τα πλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά με κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία τους. Οι κριτές της EISA ανέδειξαν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά που οδήγησαν στη βράβευση των προϊόντων της Sony στα φετινά βραβεία:

EISA Camera of the Year 2026-2027: Alpha 7 V

Η Sony Alpha 7 V είναι μια full-frame φωτογραφική μηχανή με στεγανοποίηση έναντι των καιρικών συνθηκών, σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύ φάσμα φωτογραφικών απαιτήσεων. Συνδυάζει δοκιμασμένες τεχνολογίες, όπως το σύστημα σταθεροποίησης εικόνας 5 αξόνων, με τεχνολογίες αιχμής στον χώρο της φωτογραφίας. Ο partially stacked αισθητήρας εικόνας Exmor RS CMOS προσφέρει ανάλυση περίπου 33 megapixel, ενώ επιτρέπει λήψεις με ταχύτητα έως 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, εξασφαλίζοντας συνεχείς λήψεις χωρίς blackout. Η μηχανή χρησιμοποιεί τον τελευταίας γενιάς επεξεργαστή BIONZ XR2 της Sony, με ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας AI, η οποία υποστηρίζει αυτόματη εστίαση με αναγνώριση θέματος σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης της ανθρώπινης στάσης σώματος.

Παράλληλα, η Alpha 7 V προσφέρει ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις και στη λήψη βίντεο, με δυνατότητα εγγραφής 4K στα 60 fps, ή έως 120 fps με crop Super 35. Είτε χρησιμοποιείται σε στούντιο είτε σε εξωτερικές λήψεις, η Sony Alpha 7 V αποτελεί μια αξιόπιστη φωτογραφική μηχανή υψηλών επιδόσεων για απαιτητικούς φωτογράφους.

EISA Macro Lens 2026-2027: FE 100mm F2.8 Macro GM OSS

Ο Sony FE 100mm F2.8 Macro GM OSS αποτελεί έναν πραγματικά εξαιρετικό φακό, χωρίς ουσιαστικούς συμβιβασμούς στις επιδόσεις του. Προσφέρει μεγέθυνση 1,4x και είναι επίσης συμβατός με teleconverters. Με τη χρήση teleconverter 2x, η μεγέθυνση μπορεί να φτάσει έως και 2,8x, επιτρέποντας ακόμη και σε εξαιρετικά μικρά θέματα να γεμίζουν το κάδρο. Ο φακός διαθέτει επίσης στεγανοποίηση για αντοχή στις καιρικές συνθήκες, γρήγορη αυτόματη εστίαση χάρη σε τέσσερα XD Linear Motors, καθώς και βελτιωμένο σύστημα σταθεροποίησης εικόνας, το οποίο πλέον λειτουργεί σε πέντε άξονες. Με εξαιρετική ευκρίνεια από άκρη σε άκρη του κάδρου, πρόκειται για έναν φακό που δικαιολογεί απόλυτα την κορυφαία ονομασία «G Master».

EISA Professional Camera 2026-2027: Alpha 7R VI

Με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή υψηλής ανάλυσης, οι επαγγελματίες φωτογράφοι αποκτούν ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, που τους επιτρέπει να ολοκληρώνουν τα έργα και τις επαγγελματικές τους αναθέσεις με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Όταν η λεπτομέρεια αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ο νέας σχεδίασης full-frame αισθητήρας Exmor RS CMOS προσφέρει ανάλυση 66,8 MP. Σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή BIONZ XR2 και την ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας AI, η μηχανή υποστηρίζει συνεχείς λήψεις με ταχύτητα έως 30 καρέ ανά δευτερόλεπτο, εγγραφή βίντεο 8K, καθώς και σημαντικά βελτιωμένη αναγνώριση και παρακολούθηση θεμάτων.

Η φωτογραφική μηχανή προσφέρει επίσης αναβαθμισμένες μορφές αρχείων RAW, ευέλικτες ρυθμίσεις περιοχής εστίασης, προηγμένες δυνατότητες βίντεο, μπαταρία μεγαλύτερης διάρκειας και δύο υποδοχές καρτών μνήμης, συμβατές τόσο με CFexpress Type A όσο και με UHS-II SD κάρτες. Η ποιότητα εικόνας είναι εξαιρετική, με εντυπωσιακά ευρύ δυναμικό εύρος.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα βραβευμένα προϊόντα της Sony είναι διαθέσιμες στο www.sony.eu