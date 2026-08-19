Συναγερμός στην Αττική για τον ιό του Δυτικού Νείλου: Κρούσματα σε ακόμη τρεις δήμους

Στους 44 ανέρχονται οι δήμοι της χώρας όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου ενώ άλλοι 10 θεωρούνται υψηλού κινδύνου

Η γεωγραφική εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου διευρύνεται στην Αττική, καθώς τρεις ακόμη δήμοι προστέθηκαν στη λίστα των περιοχών όπου έχουν καταγραφεί περιστατικά, σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση του ΕΟΔΥ.

Πρόκειται για τον Διόνυσο, την Καλλιθέα και την Πετρούπολη, ανεβάζοντας στους 29 τους δήμους της Αττικής στους οποίους έχουν καταγραφεί κρούσματα. Σε επίπεδο χώρας, περιστατικά έχουν εντοπιστεί πλέον σε 44 δήμους, ενώ άλλοι 10 χαρακτηρίζονται περιοχές υψηλού κινδύνου.

Τέσσερις νέοι δήμοι στη λίστα του ΕΟΔΥ

Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, όπως αναφέρει το iatropedia.gr προστέθηκαν συνολικά τέσσερις δήμοι στις περιοχές όπου έχει καταγραφεί φέτος μετάδοση του ιού. Εκτός από τον Διόνυσο, την Καλλιθέα και την Πετρούπολη στην Αττική, νέο κρούσμα καταγράφηκε και στον Δήμο Αλεξάνδρειας Ημαθίας.

Ως «επηρεαζόμενες περιοχές» ο ΕΟΔΥ χαρακτηρίζει τους δήμους στους οποίους έχει επιβεβαιωθεί τουλάχιστον ένα εγχώριο περιστατικό. Συνολικά, οι περιοχές αυτές ανέρχονται σε 29 στην Αττική και 15 στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Παράλληλα, 10 ακόμη δήμοι έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου. Πρόκειται για περιοχές που γειτνιάζουν με δήμους όπου έχει ήδη εντοπιστεί ο ιός, διαθέτουν επιβαρυμένο επιδημιολογικό ιστορικό ή συγκεκριμένα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιβεβαιωμένη κυκλοφορία του ιού σε κουνούπια ή ζώα.

Η κατηγοριοποίηση των περιοχών επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν πρόσθετα μέτρα προστασίας, μεταξύ άλλων και για τον περιορισμό του κινδύνου μετάδοσης μέσω μεταγγίσεων αίματος.

110 κρούσματα και 9 θάνατοι

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΔΥ, μέχρι τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας είχαν καταγραφεί συνολικά 110 εγχώρια κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Εννέα ασθενείς, ηλικίας από 66 έως 99 ετών, είχαν καταλήξει.

Ως εγχώρια χαρακτηρίζονται τα περιστατικά στα οποία η μόλυνση σημειώθηκε στην Ελλάδα, έπειτα από τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού.

Τα καταγεγραμμένα περιστατικά αφορούν σε σημαντικό βαθμό ασθενείς που εμφάνισαν σοβαρή νόσο, με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα. Ωστόσο, η πλειονότητα των λοιμώξεων δεν προκαλεί συμπτώματα ή εκδηλώνεται με ήπια συμπτωματολογία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υγειονομικών αρχών, για κάθε σοβαρό περιστατικό αντιστοιχούν περίπου 140 λοιμώξεις χωρίς συμπτώματα ή με ήπια κλινική εικόνα.

Οι 54 περιοχές που βρίσκονται σε επιτήρηση

Στην Αττική, στις επηρεαζόμενες περιοχές περιλαμβάνονται οι δήμοι Αγίας Παρασκευής, Νέας Ιωνίας, Χαλανδρίου, Παπάγου – Χολαργού, Πεντέλης, Βριλησσίων, Αμαρουσίου, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Σπάτων – Αρτέμιδος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Κρωπίας, Λαυρεωτικής, Παλλήνης, Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Παιανίας, Ραφήνας – Πικερμίου, Αχαρνών, Μαραθώνος, Σαρωνικού, Διονύσου, Γλυφάδας, Αλίμου, Ελληνικού – Αργυρούπολης, Καλλιθέας, Αθηναίων, Ηλιουπόλεως, Φυλής, Πειραιά και Πετρούπολης.

Ως υψηλού κινδύνου στην Αττική χαρακτηρίζονται οι δήμοι Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης – Ψυχικού, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης – Υμηττού και Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα, κρούσματα έχουν καταγραφεί στους δήμους Λαρισαίων, Τεμπών, Κιλελέρ, Παλαμά, Σοφάδων, Τρικκαίων, Πέλλας, Σκύδρας, Νέας Ζίχνης, Βέροιας, Αλεξάνδρειας, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Χαλκηδόνος, Ευρώτα και Θηβαίων.

Στις περιοχές υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται επίσης ο Δήμος Αμφίπολης Σερρών, ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης.

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