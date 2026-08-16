Καμπανάκι για τον ιό του Δυτικού Νείλου από τον ΙΣΑ: «Η πρόληψη πρέπει να ξεκινά μήνες πριν» λέει ο Γιώργος Πατούλης

«Καμπανάκι» για τη Δημόσια Υγεία χτυπά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική και ζητά ενίσχυση των μέτρων πρόληψης.

Την έντονη ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική εκφράζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ζητώντας άμεση ενίσχυση των μέτρων πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η αντιμετώπιση του ιού δεν μπορεί να περιορίζεται σε αποσπασματικούς ψεκασμούς ή παρεμβάσεις που ξεκινούν μετά την εμφάνιση κρουσμάτων. Όπως τονίζει, απαιτείται έγκαιρος και ολοκληρωμένος σχεδιασμός, με συστηματική προνυμφοκτονία στις εστίες αναπαραγωγής των κουνουπιών, εντομολογική επιτήρηση και στοχευμένες παρεμβάσεις στις περιοχές υψηλού κινδύνου.

Δεν αρκεί να κινητοποιούμαστε όταν εμφανιστούν τα κρούσματα λέει ο Γιώργος Πατούλης

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, χαρακτήρισε την αυξημένη κυκλοφορία του ιού ως ένα «σοβαρό καμπανάκι» για τη δημόσια υγεία και υπογράμμισε δήλωσε: «Δεν αρκεί να κινητοποιούμαστε όταν εμφανιστούν τα κρούσματα. Η προστασία της Δημόσιας Υγείας απαιτεί ολοκληρωμένη στρατηγική, έγκαιρους και στοχευμένους ψεκασμούς και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η καταπολέμηση των κουνουπιών πρέπει να ξεκινά αρκετούς μήνες πριν από την κορύφωση της δραστηριότητάς τους, με έμφαση στην πρόληψη και όχι στην εκ των υστέρων διαχείριση του προβλήματος. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προνυμφοκτονία, τη χαρτογράφηση και εξάλειψη των εστιών αναπαραγωγής, την παρακολούθηση των πληθυσμών κουνουπιών και τις έγκαιρες παρεμβάσεις στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, τονίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να περιοριστεί ουσιαστικά η διασπορά του ιού.

Τι συνιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Ο ΙΣΑ καλεί παράλληλα τους πολίτες, και ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες, να τηρούν με συνέπεια τα μέτρα ατομικής προστασίας. Μεταξύ άλλων, συστήνονται:

χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και επάνω από τα ρούχα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης,

στο ακάλυπτο δέρμα και επάνω από τα ρούχα, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, κατάλληλα ρούχα που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών,

που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος, ιδιαίτερα τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών, χρήση κουνουπιέρας , ιδιαίτερα για βρέφη και άτομα αυξημένου κινδύνου,

, ιδιαίτερα για και άτομα αυξημένου κινδύνου, τοποθέτηση και συντήρηση αντικουνουπικών πλεγμάτων σε πόρτες και παράθυρα,

σε πόρτες και παράθυρα, χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών , όπου είναι δυνατόν,

, όπου είναι δυνατόν, απομάκρυνση στάσιμων νερών από γλάστρες, πιατάκια, κουβάδες, δοχεία, υδρορροές και άλλα σημεία γύρω από το σπίτι,

από γλάστρες, πιατάκια, κουβάδες, δοχεία, υδρορροές και άλλα σημεία γύρω από το σπίτι, τακτική ανανέωση του νερού σε ποτίστρες ζώων και άλλα δοχεία

Καθώς δεν υπάρχει ειδική αντιική θεραπεία ούτε εμβόλιο για τον άνθρωπο, ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι η πρόληψη παραμένει το βασικότερο όπλο απέναντι στον ιό και καλεί τις αρμόδιες αρχές να εντείνουν άμεσα και συντονισμένα τις δράσεις τους, πριν η επιδημιολογική εικόνα επιδεινωθεί περαιτέρω.

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