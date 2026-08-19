Θες να κάνεις τατουάζ; Αυτά είναι τα 5 πιο επώδυνα σημεία στο σώμα

Ειδικοί αποκαλύπτουν τα πιο επώδυνα σημεία του σώματος για τατουάζ και εξηγούν πού ο πόνος είναι ηπιότερος.

Το «χτύπημα» ενός τατουάζ δεν φημίζεται για την άνεσή του, αλλά ορισμένα σημεία του σώματος αποδεικνύονται πολύ πιο επώδυνα από άλλα.

Παρόλο που ο καθένας διαχειρίζεται διαφορετικά τον πόνο, η διαδικασία περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη εισαγωγή μιας βελόνας στο δέρμα, γεγονός που την καθιστά κάθε άλλο παρά ανώδυνη.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί της LLTattoo, το σημείο επιλογής παίζει καθοριστικό ρόλο. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Mentor Dedaj, εξηγεί: «Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι οποιοδήποτε τατουάζ πονάει και να μην προσέρχεστε στο ραντεβού με ψευδείς προσδοκίες. Συνήθως οι περιοχές με λιγότερο λίπος και λεπτότερο δέρμα πονάνε περισσότερο, όπως τα πλευρά και τα γόνατα, καθώς υπάρχει λιγότερο "μαξιλάρι" για τη βελόνα. Περιοχές με υψηλή συγκέντρωση νευρικών απολήξεων, όπως η μασχάλη, είναι επίσης διαβόητες για τον πόνο που προκαλούν».

Οι 5 περιοχές που πονάνε περισσότερο

Γεννητικά όργανα

Τα γεννητικά όργανα θεωρούνται ευρέως η πιο επώδυνη περιοχή λόγω του τεράστιου αριθμού νευρικών απολήξεων, οι οποίες μεταδίδουν σήματα πόνου σε όλο το σώμα. Το δέρμα εκεί είναι ιδιαίτερα λεπτό, ενώ η ιδιωτικότητα του σημείου αυξάνει την αμήχανη αίσθηση, απαιτώντας πλήρη επαγγελματισμό από τον καλλιτέχνη.

Μασχάλη

Η περιοχή της μασχάλης διαθέτει επίσης υψηλή πυκνότητα ευαίσθητων νευρικών απολήξεων και λεπτό δέρμα. Παράλληλα, η γειτνίαση με τους λεμφαδένες προκαλεί πρόσθετη δυσφορία, ενώ η συνεχής κίνηση δυσκολεύει σημαντικά την επούλωση.

Πλευρά

Στα πλευρά, η ευαισθησία της περιοχής σε συνδυασμό με τις δονήσεις της βελόνας πάνω στα κόκαλα προκαλούν οξύ πόνο, καθώς λείπει το απαραίτητο μυϊκό στρώμα. Επιπλέον, η διαστολή και συστολή του θώρακα με κάθε αναπνοή εντείνει την ενόχληση.

Αγκώνες και γόνατα

Οι αρθρώσεις στους αγκώνες και τα γόνατα στερούνται μυών και λίπους, με αποτέλεσμα η βελόνα να δουλεύει ακριβώς πάνω στο οστό. Το δέρμα σε αυτά τα σημεία είναι πιο σκληρό, ενώ η συχνή κάμψη των αρθρώσεων παρατείνει τη διαδικασία επούλωσης.

Χέρια και πόδια

Παλάμες, δάχτυλα και πέλματα θεωρούνται εξαιρετικά επώδυνες περιοχές εξαιτίας των αμέτρητων νευρικών απολήξεων και του λεπτού δέρματος πάνω από τα οστά. Οι περιοχές αυτές απαιτούν αυστηρή φροντίδα μετά την εφαρμογή, καθώς η συνεχής τριβή και κίνηση δυσκολεύουν την αποκατάσταση.

Τα πιο ανώδυνα σημεία για το πρώτο σας τατουάζ

Για όσους ετοιμάζονται για το πρώτο τους τατουάζ, ο Mentor Dedaj προτείνει πιο προσιτές επιλογές: «Αν κάνετε το πρώτο σας τατουάζ, μερικές από τις λιγότερο επώδυνες περιοχές είναι το εξωτερικό τμήμα του πήχη και το πάνω μέρος του βραχίονα, καθώς πρόκειται για μυώδεις περιοχές με λίγες νευρικές απολήξεις. Αν και η διαδικασία δεν είναι ποτέ ευχάριστη, είναι απόλυτα υποφερτή εφόσον επισκεφθείτε έναν αξιόπιστο καλλιτέχνη και προετοιμαστείτε κατάλληλα».

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