Οι αναζητήσεις των Ελλήνων στη Google το φετινό καλοκαίρι αποκαλύπτουν τις καθημερινές τους συνήθειες, τις διακοπές και τα θέματα που γίνονται ακαριαία viral.

Η ψηφιακή συμπεριφορά του κοινού το φετινό καλοκαίρι αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις ημερήσιες αναζητήσεις της Google. Οι χρήστες δεν περιορίζονται μόνο στην ενημέρωση για την επικαιρότητα, αλλά κυνηγούν μανιωδώς τα νέα viral θέματα, τα πρόσωπα που ξεπροβάλλουν ξαφνικά στο προσκήνιο, αλλά και χρηστικές λεπτομέρειες για την καθημερινότητά τους.

Το Google Trends αποτελεί το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την καταγραφή αυτών των απότομων αυξήσεων στο ενδιαφέρον του κόσμου, προσφέροντας μια σαφή εικόνα για τις τάσεις ανά χώρα.

Ο καύσωνας και η οργάνωση των διακοπών

Όπως είναι φυσικό, οι προβλέψεις του καιρού σαρώνουν στις αναζητήσεις τους θερμούς μήνες. Οι υψηλές θερμοκρασίες, τα κύματα καύσωνα και οι ξαφνικές αλλαγές του καιρού στέλνουν τους πολίτες στη μηχανή αναζήτησης για άμεσες απαντήσεις.

Φράσεις όπως «καιρός αύριο», «θερμοκρασία» ή ερωτήματα για συγκεκριμένους προορισμούς γνωρίζουν τεράστια άνθηση, καθώς όλοι αναζητούν μια γρήγορη ενημέρωση πριν βγουν από το σπίτι ή προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους.

Παράλληλα, η τουριστική περίοδος εκτοξεύει το ενδιαφέρον για τα ελληνικά νησιά, τις ακτοπλοϊκές γραμμές, τα ξενοδοχεία και τις οικονομικές προσφορές. Οι χρήστες πλέον δεν ψάχνουν απλά έναν προορισμό, αλλά σχεδιάζουν ολόκληρο το ταξίδι τους μέσω Google, πληκτρολογώντας «καλύτερες παραλίες», «πού να φάω» και «τιμές».

Τα θέματα που γίνονται viral σε λίγες ώρες

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εποχής είναι η ταχύτητα με την οποία ένα θέμα γίνεται δημοφιλές (viral που λέμε και στο χωριό μου). Ένα απρόοπτο συμβάν, μια αιχμηρή δήλωση ή ένα βίντεο στα social media μπορούν μέσα σε ελάχιστες ώρες να προκαλέσουν κατακόρυφη αύξηση των αναζητήσεων.

Στην Ελλάδα, οι ετήσιες ανασκοπήσεις της Google επιβεβαιώνουν αυτή την τάση. Για παράδειγμα, την προηγούμενη χρονιά, στην κορυφή των αναζητήσεων βρέθηκαν όροι όπως «σεισμός τώρα», «Κοινωνικός Τουρισμός 2025», «Προσωπικός Αριθμός», αλλά και το φαινόμενο Labubu.

Ο αθλητισμός έχει και αυτός τη θέση του στην καθημερινότητά μας

Ο αθλητικός τομέας παραμένει ένας από τους ισχυρότερους τροφοδότες των τάσεων. Τα μεγάλα ραντεβού, τα αποτελέσματα των αγώνων, οι μεταγραφικές ειδήσεις και οι αθλητές δημιουργούν ισχυρά κύματα αναζητήσεων. Οι χρήστες ψάχνουν συνεχώς προγράμματα, βαθμολογίες και κανάλια μετάδοσης.

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