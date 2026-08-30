9 φράσεις που χρησιμοποιείς συνέχεια και μπορούν να μαρτυρούν ότι η σχέση σου έχει φτάσει στο τέλος της

Μερικές φορές το τέλος μιας σχέσης έρχεται αθόρυβα, μπορεί όμως να γίνει αντιληπτό μέσα από συμπεριφορές και κυρίως από τον τρόπο που μιλούν οι σύντροφοι μεταξύ τους.

Συχνά, όταν μια σχέση φτάνει στο τέλος της οι συζητήσεις μικραίνουν, η διάθεση να εξηγήσει ο ένας στον άλλον τι νιώθει, χάνεται, και κάποιες φράσεις αρχίζουν να επαναλαμβάνονται στην καθημερινότητα. Μπορεί μερικές φράσεις να ακούγονται αθώες, όμως όταν επαναλαμβάνονται, συχνά δείχνουν ότι κάτι σημαντικό έχει αλλάξει στο ζευγάρι.

Δεν σημαίνει βέβαια ότι μία μόνο φράση αρκεί για να αποδείξει πως μια σχέση τελείωσε, όταν όμως αυτές οι συνοδεύονται από αδιαφορία, συναισθηματική απόσταση και έλλειψη διάθεσης για προσπάθεια, ίσως αξίζει να αναρωτηθείς αν η σχέση εξακολουθεί να έχει την ίδια θέση στη ζωή και των δύο.

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