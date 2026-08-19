Έρχεται παρατεταμένο κύμα καύσωνα με 40άρια: Θερμές αέριες μάζες από την Αφρική

Νέο κύμα ζέστης αναμένεται τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς.

Σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται τα επόμενα 24ωρα, με τον καιρό να διατηρείται γενικά αίθριος, παρά τις τοπικές βροχοπτώσεις που θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Σαββατοκύριακο (22-23/8), με τις υψηλές τιμές να διατηρούνται για αρκετές ημέρες.

Η «εισβολή» των θερμών αέριων μαζών από την Αφρική

O υδράργυρος θα πάρει σταδιακά την ανιούσα σε ολόκληρη την επικράτεια. Θερμές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βόρεια Αφρική κινούνται προς τη χώρα μας, διαμορφώνοντας ένα νέο κύμα έντονης ζέστης που θα επηρεάσει τις περισσότερες περιοχές.

Πρόσκαιρη αστάθεια και θερμοκρασίες σήμερα

Για σήμερα (19/8), παρά την αρχική ηλιοφάνεια, το μεσημέρι και το απόγευμα θα παρατηρηθεί πρόσκαιρη αστάθεια με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα νοτιοανατολικά θα φτάσουν τοπικά έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 30 έως 35 βαθμούς στα νησιά.

Κορύφωση της ζέστης το Σαββατοκύριακο

Από την Πέμπτη (20/8) η αστάθεια περιορίζεται σημαντικά, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 μποφόρ. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία, φτάνοντας τους 38 βαθμούς.

Η ζέστη θα γίνει εντονότερη την Παρασκευή (21/8) με το θερμόμετρο να δείχνει 38 με 39 βαθμούς, ενώ το Σαββατοκύριακο αλλά και τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, ο υδράργυρος θα προσεγγίσει ή και θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές.

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