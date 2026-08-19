Συνταξιούχος πέταξε σε λάθος κάδο σκουπιδιών μπουκάλι και προτίμησε να πάει φυλακή: «Έχω χρόνο»

Αυστηρό πρόστιμο περίπου 250 ευρώ επιβλήθηκε σε συνταξιούχο για ένα μπουκάλι που πέταξε σε λάθος κάδο, με τον ίδιο να επιλέγει τη φυλακή.

Πρόστιμο ύψους 240 ελβετικών φράγκων (περίπου 254 ευρώ) επιβλήθηκε σε έναν συνταξιούχο κάτοικο του καντονιού Βω στην Ελβετία, επειδή πέταξε ένα μπουκάλι PET (από μαλακό πλαστικό) σε κέντρο διαχείρισης απορριμμάτων.

Σε συνέντευξή του στο μέσο 20 minutes, ο Μαρκ-Αντρέ Κ., ο οποίος κατηγορήθηκε ότι δεν ανακύκλωσε το πλαστικό μπουκάλι, ομολογεί ότι το έκανε από άγνοια.

«Πίστευα καλόπιστα ότι μπορούσα να πετάξω το μπουκάλι μαζί με τα σκληρά πλαστικά, επειδή μερικές φορές αυτό γίνεται». Ωστόσο, η ζημιά είχε ήδη γίνει και το πρόστιμο του ήρθε με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με τον συνταξιούχο, αγνοούσε ότι οι κυρώσεις για τη μη ανακύκλωση στην περιοχή του ήταν τόσο αυστηρές.

Το χρονικό της παράβασης και το τσουχτερό πρόστιμο

Ο κατηγορούμενος για ρύπανση είχε τοποθετήσει το μπουκάλι σε μια σακούλα που περιείχε σκληρά πλαστικά, πριν τη ρίξει στον αντίστοιχο κάδο. Ένας υπάλληλος του κέντρου ήταν μάρτυρας του περιστατικού και δεν άργησε να ζητήσει την αναταξινόμηση των απορριμμάτων. Αμέσως μετά σημείωσε τα στοιχεία του συνταξιούχου και ξεκίνησε τη διαδικασία της οικονομικής κύρωσης.

Παρά τις προσπάθειες του Μαρκ-Αντρέ να εξηγήσει τη σύγχυσή του και να ζητήσει συγγνώμη για όσα συνέβησαν, ο υπάλληλος εμφανίστηκε αμετακίνητος στην απόφασή του: 240 φράγκα πρόστιμο. Επί της ουσίας, επρόκειτο για μια ποινή 90 φράγκων (περίπου 95 ευρώ) για ρύπανση και επιπλέον 150 φράγκα (περίπου 159 ευρώ) για διοικητικά έξοδα.

«Περίμενα μια επίπληξη, όχι ένα πρόστιμο 240 φράγκων», ανέφερε παραπονεμένος. Στην Ελβετία, σύμφωνα με τον συνεντευξιαζόμενο, μια παράβαση για παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη και παράσυρση μικρού παιδιού με το αυτοκίνητο μπορεί να κοστίσει 250 φράγκα, λίγο περισσότερο δηλαδή από όσο του κόστισε το πέταγμα ενός μπουκαλιού PET σε μη αντίστοιχο κάδο.

Διάλεξε τη φυλακή, παρά να πληρώσει το πρόστιμο

Οι αρχές του Εκυμπλάνς ήταν ξεκάθαρες για το περιστατικό. «Όποιος, από πρόθεση ή αμέλεια, παραβιάζει τις διατάξεις του κανονισμού υπόκειται σε πρόστιμο».

Η ποινή συνεπάγεται την πληρωμή των 240 φράγκων για ρύπανση, ωστόσο, σε περίπτωση μη καταβολής, οι αρχές μπορούν να προχωρήσουν στη σύλληψη του κατηγορουμένου. «Προτιμώ να περάσω μία ημέρα στη φυλακή, όπως μου προτείνει το πρόστιμο, παρά να πληρώσω τα 240 φράγκα. Έχω χρόνο», ανέφερε.

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