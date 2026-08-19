«Δεν ένιωθα τα πόδια μου»: Υπάλληλος του γαλλικού υπουργείου έριχνε διουρητικά στον καφέ υποψηφίων και τις έβλεπε να υποφέρουν

Αποκαλύψεις για τη δράση υψηλόβαθμου Γάλλου υπαλλήλου που κατηγορείται ότι νάρκωνε συστηματικά εκατοντάδες γυναίκες κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων.

Σχεδόν 250 γυναίκες φέρονται να έπεσαν θύματα ενός ανώτερου δημόσιου λειτουργού στο γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο κατηγορούμενος τους χορηγούσε κρυφά ισχυρά διουρητικά φάρμακα εντός του γραφείου του και στη συνέχεια τις οδηγούσε σε εξωτερικούς χώρους, παρακολουθώντας τις μέχρι να χάσουν πλήρως τον έλεγχο της ούρησής τους.

Τους έδινε κρυφά διουρητικά για να τις βλέπει να ουρούν πάνω τους: Οι σοκαριστικές μαρτυρίες δύο θυμάτων του

Ο Κριστιάν Νεγκρ, σήμερα άνω των 60 ετών, ερευνάται για περιστατικά της περιόδου 2009-2018. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράνομη χορήγηση ουσιών, παραβίαση ιδιωτικότητας και σεξουαλική επίθεση, εν αναμονή της δίκης του. Δύο από τα θύματα, η Αναΐς ντε Βος και η Μαρί-Ελέν Μπρις, μίλησαν στο BBC για τον εφιάλτη που έζησαν.

Η Αναΐς ντε Βος ήταν 27 ετών το 2011, όταν βρέθηκε στο υπουργείο για συνέντευξη. Ο Νεγκρ της προσέφερε καφέ που έφτιαξε ο ίδιος, ο οποίος είχε περίεργη γεύση. Λίγο μετά, πρότεινε να συνεχίσουν τη συζήτηση περπατώντας. Στον δρόμο, η νεαρή γυναίκα άρχισε να νιώθει παράλυση στα πόδια και μια ακατάσχετη ανάγκη για τουαλέτα.

Όταν του εξέφρασε την ενόχλησή της, εκείνος την κοίταξε με ηδονή και την κατηύθυνε σε μια αποθήκη κάτω από γέφυρα του Σηκουάνα. Πανικοβλημένη, η Αναΐς αρνήθηκε. Τελικά, κατέληξε να ουρήσει πάνω της πριν προλάβει να φτάσει στις τουαλέτες ενός καφέ. Έμαθε την αλήθεια οκτώ χρόνια αργότερα, όταν η αστυνομία επικοινώνησε μαζί της.

Η Μαρί-Ελέν Μπρις, άλλο ένα θύμα από το Στρασβούργο, περιέγραψε πως εξαναγκάστηκε να ουρήσει σε δημόσιο χώρο υποφέροντας από έντονους πόνους, ενώ εκείνος την παρακολουθούσε επιμονά.

Το ανατριχιαστικό αρχείο «Experiments P»

Η αστυνομική έρευνα στον υπολογιστή του δράστη αποκάλυψε ένα αρχείο με την ονομασία «Experiments P». Εκεί ο Νεγκρ κατέγραφε λεπτομερώς τα θύματά του: την ώρα χορήγησης του διουρητικού, τον χρόνο αντίδρασης του οργανισμού, τη διάρκεια της ούρησης, ακόμα και το είδος του εσωρούχου που φορούσε κάθε γυναίκα.

Η δράση του αποκαλύφθηκε το 2018, όταν συνάδελφός του τον έπιασε να φωτογραφίζει κρυφά μια γυναίκα κάτω από τραπέζι, γεγονός που οδήγησε στην απόλυσή του.

Η «χημική υποταγή» και η παρέμβαση των αρχών

Η υπόθεση αυτή ξεπερνά τα όρια των συνηθισμένων υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της «χημικής υποταγής». Το φαινόμενο αυτό πήρε τεράστιες διαστάσεις στη Γαλλία μετά την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, της οποίας ο σύζυγος τη νάρκωνε για να τη βιάζουν άγνωστοι.

Οι τοξικολογικές αρχές της χώρας αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη χρήση διουρητικών είναι πρωτοφανής στα χρονικά. Μάλιστα, τα εξειδικευμένα εργαστήρια στη Γαλλία έχουν πλέον συμπεριλάβει τα διουρητικά στις συστηματικές εξετάσεις που γίνονται σε δείγματα.

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