Νέα Ζηλανδία: Έπαθε ανακοπή καρδιάς σε πάρκινγκ σούπερ μάρκετ και της έκοψαν κλήση για υπέρβαση ορίου

54χρονη που έδινε μάχη για τη ζωή της σε πάρκινγκ βρέθηκε κατηγορούμενη για υπερβαση ορίου χρόνου.

Μια γυναίκα που υπέστη ανακοπή καρδιάς στο πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ στο Όκλαντ της Νέα Ζηλανδίας έλαβε συγγνώμη από μια εταιρεία στάθμευσης για ένα πρόστιμο.

Η 54χρονη κατέρρευσε στο πάρκινγκ του New World Orewa τον περασμένο μήνα. Το προσωπικό του σούπερ μάρκετ έσπευσε στο σημείο και έστησε παραπετάσματα γύρω από τη γυναίκα, αφού ένας άγνωστος διαπίστωσε ότι δεν είχε σφυγμό.

Το πρόστιμο των 80 δολαρίων

Αφού ανανήφθηκε, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο North Shore με ασθενοφόρο, αλλά το αυτοκίνητό της παρέμεινε στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, το οποίο έχει όριο 90 λεπτών. Το όχημά της παρέμεινε εκεί για περίπου πεντέμιση ώρες και λίγες μέρες αργότερα έλαβε πρόστιμο στάθμευσης 80 δολαρίων από την εταιρεία Smart Compliance Management.

«Στην Smart Compliance Management έχει ανατεθεί η παροχή δίκαιων και ίσων ευκαιριών στάθμευσης σε αυτό το πάρκινγκ. Γι' αυτό ισχύει ανώτατο όριο χρόνου παραμονής. Οι πελάτες δικαιούνται 90 λεπτά στάθμευσης. Το όχημά σας ήταν σταθμευμένο για 341 λεπτά. Αφού εξετάσαμε την ένστασή σας λεπτομερώς, αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τη Γνωστοποίηση Παράβασης, καθώς πιστεύουμε ότι εκδόθηκε σωστά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαφημίζονται στην εν λόγω περιοχή. Λόγω των περιστάσεων που οδήγησαν σε αυτή τη Γνωστοποίηση Παράβασης, είμαστε σε θέση να το μειώσουμε σε τέλος διαχείρισης 30 δολαρίων», ανέφερε ένα email που εστάλη από την εταιρεία.

Η δημόσια συγγνώμη και η ακύρωση

Παρόλο που ο πατέρας της κοπέλας, Wilkinson χαρακτήρισε το πρόστιμο «προσβλητικό», δήλωσε πως η κόρη του πλήρωσε τελικά το ποσό.

Ο Steve McClean, ιδιοκτήτης και διαχειριστής του New World Orewa, επικοινώνησε με τη Smart Compliance και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια. «Αυτή ήταν μια ιδιαίτερα οδυνηρή κατάσταση για την πελάτισσα και την οικογένειά της και λυπάμαι που αυτό τους προκάλεσε πρόσθετο άγχος και ταλαιπωρία», δήλωσε ο McClean.

Ένας εκπρόσωπος της Smart Compliance δήλωσε πως η εταιρεία ζητάει συγγνώμη για το «πρόσθετο άγχος που προκλήθηκε στο άτομο αυτό μετά την έκτακτη ιατρική του ανάγκη» και παραδέχτηκε ότι δεν «έλαβαν υπόψη καταλλήλως τις περιστάσεις της υπόθεσης».

«Είναι σημαντικό οι κανόνες στάθμευσης να εφαρμόζονται με δικαιοσύνη και κοινή λογική. Δεδομένων των περιστάσεων, κατανοώ απόλυτα γιατί η πελάτισσα και η οικογένειά της ήταν αναστατωμένοι και χαίρομαι που έγινε πλέον το σωστό», πρόσθεσε ο McClean.

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