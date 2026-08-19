Ολέθριο λάθος: Παντρεμένος χαρίζει δώρο που κέρδισε σε συνάδελφό του - Η γυναίκα του καταφτάνει

Άγριες σκηνές μεταξύ παντρεμένου ζευγαριού.

Άνω κάτω έγινε ένας εργασιακός χώρος, από μία μαινόμενη σύζυγο που ζητούσε εξηγήσεις...

Ένας παντρεμένος άντρας, κέρδισε ένα ακριβό σετ μακιγιάζ σε μία κλήρωση που διοργάνωσε η εταιρία όπου δούλευε, σε κάποια αραβική χώρα, που δεν κατονομάζεται.

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