Η Ισπανία γέμιζε με νερό ένα παλιό ανθρακωρυχείο: 17 χρόνια αργότερα, είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στην Ευρώπη

Από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές μεταμορφώσεις στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία, όπου η μεγαλύτερη υπαίθρια μεταλλευτική εκμετάλλευση της χώρας μετατράπηκε σε τεράστια τεχνητή λίμνη.

Η Γη καταφέρνει πάντα να μας συναρπάζει και να μας εκπλήσσει με μέρη που ξεπερνούν τη φαντασία μας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ανθρώπινη παρέμβαση υπήρξε καθοριστική για την ύπαρξή τους. Ακριβώς αυτή είναι η περίπτωση της τεχνητής λίμνης Ας Πόντες στην Α Κορούνια, ένα αληθινό παράδειγμα περιβαλλοντικού μετασχηματισμού.

Αυτό που κάποτε αποτελούσε τη μεγαλύτερη υπαίθρια μεταλλευτική εκμετάλλευση στην Ισπανία, κατέληξε να μετατραπεί στη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ευρώπης.

Από ορυχείο σε τεχνητή λίμνη

Πρόκειται για ένα πρώην ορυχείο με βάθος σχεδόν όσο το ύψος του Πύργου του Άιφελ, αποτέλεσμα 60 ετών εξορυκτικής δραστηριότητας. Το 2008, οι μηχανικοί ξεκίνησαν να το γεμίζουν με νερό μετά το οριστικό κλείσιμο του ορυχείου το 2007, το οποίο επιβλήθηκε λόγω της αυστηρότερης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Το γέμισμα μιας τόσης μεγάλης κοιλότητας αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα. Για να το επιτύχουν, οι μηχανικοί έπρεπε να προσδιορίσουν την προέλευση του νερού, την ασφαλή ταχύτητα ανύψωσης της στάθμης, αλλά και τη χημική σύσταση που θα διαμορφωνόταν μετά τη σταθεροποίησή του. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε το 2012, δηλαδή μόλις τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή της.

Ο συνολικός όγκος του νερού που διοχετεύθηκε ανήλθε στα 547 δισεκατομμύρια λίτρα. Παράλληλα, η τεχνητή λίμνη παρουσιάζει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να διαθέτει δύο διαφορετικά στρώματα νερού, τα οποία διαχωρίζονται από μια ζώνη που ονομάζεται χημειοκλινές.

Το ανώτερο στρώμα είναι ελαφρώς μόνο οξύ και έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οξυγόνο, παρόμοια με εκείνη μιας φυσικής λίμνης γλυκού νερού. Αντίθετα, το δεύτερο στρώμα, που βρίσκεται σε βάθος εκατοντάδων μέτρων, στερείται σχεδόν πλήρως οξυγόνου και είναι πολύ πιο όξινο, διατηρώντας χαμηλότερο pH.

Η λίμνη Ας Πόντες καλύπτει πλέον μια έκταση 865 εκταρίων και έχει λάβει την πιστοποίηση της Γαλάζιας Σημαίας, ένα οικολογικό σήμα που επιβεβαιώνει την ποιότητα των υδάτων, την ασφάλεια και τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση της περιοχής.

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