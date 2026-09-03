Έκλεψαν φορτηγά με 18.000 λίτρα μπύρας: Η εταιρεία ζήτησε να επιστραφούν «χωρίς ερωτήσεις»

Δύο φορτηγά με φορτία μπύρας συνολικής αξίας 70.000 δολαρίων κλάπηκαν από εγκαταστάσεις της Anheuser-Busch στην Καλιφόρνια, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πίσω από την υπόθεση βρίσκεται οργανωμένη ομάδα.

Δύο φορτηγά γεμάτα μπύρες κλάπηκαν από το κέντρο διανομής της Anheuser-Busch στο Μόντκλερ της Καλιφόρνια, σε μια καλά οργανωμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου.

Δράστες χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα για να παρουσιαστούν ως νόμιμοι μεταφορείς, καταφέρνοντας να περάσουν τους ελέγχους ασφαλείας χωρίς να κινήσουν υποψίες και μέσα σε περίπου μία ώρα, έφυγαν με δύο φορτηγά που μετέφεραν προϊόντα συνολικής αξίας περίπου 70.000 δολαρίων.

Το πρώτο φορτηγό μετέφερε φορτίο αξίας 45.000 δολαρίων με προορισμό το Τούσον της Αριζόνα, και το δεύτερο μετέφερε 50.000 κουτάκια μπύρας Pabst Blue Ribbon, συνολικού όγκου άνω των 18.000 λίτρων, με προορισμό το Σαν Ντιέγκο.

Η ίδια μέθοδος και στα δύο φορτηγά

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ακριβώς η ίδια μέθοδος: οι δράστες παρουσίασαν πλαστά έγγραφα στην είσοδο και έπεισαν τους εργαζομένους να τους παραδώσουν τα φορτία.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική ομάδα με εμπειρία σε κλοπές από επιχειρήσεις του κλάδου.

«Επιστρέψτε το φορτηγό χωρίς ερωτήσεις»

Η Pabst Blue Ribbon αντέδρασε με με μια δημοσίευση στα social media, μέσω της οποίας ζήτησε από τους κλέφτες να επιστρέψουν το δεύτερο φορτηγό, λέγοντας με χιουμοριστικό ύφος ότι κατανοεί πως μπορεί να ήθελαν να «καμαρώσουν» για τόσο μεγάλη ποσότητα μπύρας, αλλά θα προτιμούσε να την είχαν αποκτήσει με έντιμο τρόπο.

Παράλληλα, η εταιρεία προσφέρει χρηματική ανταμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ανάκτηση του φορτηγού και έθεσε μια ιδιαίτερη προθεσμία: 18 ημέρες και 44 λεπτά από τη στιγμή της κλοπής, με την υπόσχεση ότι το φορτηγό μπορεί να επιστραφεί «χωρίς ερωτήσεις».

Οι δύο κλοπές παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τα αρχεία των εταιρειών μεταφορών προκειμένου να εντοπίσουν τους δράστες. Οι ειδικοί, πάντως, προειδοποιούν ότι οι κλοπές φορτίων μέσω πλαστοπροσωπίας παρουσιάζουν σημαντική αύξηση, εκμεταλλευόμενες κενά ασφαλείας στα ψηφιακά συστήματα παράδοσης.

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