«Το ΑΙ μπορεί να βρει ακριβώς που είστε»: Μην δημοσιεύετε φωτογραφίες από τις διακοπές σας

Οι φωτογραφίες που ανεβάζουμε από τις διακοπές μας μπορεί να αποκαλύπτουν περισσότερες πληροφορίες από ότι νομίζουμε.

Μια νέα έρευνα δείχνει πως ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να εντοπίσει με μεγάλη ακρίβεια την τοποθεσία από την οποία τραβήχτηκε μια φωτογραφία και έτσι να δώσει την ευκαιρία σε επιτήδειους να δημιουργήσουν πιο πειστικά σενάρια εξαπάτησης.

Η McAfee Labs ανέλυσε περισσότερες από 21.000 ταξιδιωτικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας δύο δωρεάν εργαλεία AI. Το ένα εντόπισε σωστά την τοποθεσία στο 91% των περιπτώσεων και το δεύτερο στο 87%.

Η ακρίβεια ήταν σαφώς μεγαλύτερη όταν στις φωτογραφίες υπήρχαν αξιοθέατα, πινακίδες, καταστήματα κτλ. Ωστόσο, το ΑΙ φαίνεται να δυσκολεύτηκε περισσότερο να εντοπίσει τοποθεσίες όταν οι φωτογραφίες έδειχναν πιο αόριστες τοποθεσίες, όπως για παράδειγμα παραλίες ή χώρους ξενοδοχείων.

Πως μια φωτογραφία γίνεται εργαλείο απάτης

Όπως τονίζουν οι ειδικοί, ένας απατεώνας δεν χρειάζεται να γνωρίζει πολλά για ένα υποψήφιο θύμα. Αν κάποιος κοινοποιήσει μια φωτογραφία που δείχνει ότι βρίσκεται ή βρισκόταν στην Μύκονο, ο απατεώνας μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την πληροφορία σε ένα ψεύτικο μήνυμα τράπεζας, υποστηρίζοντας για παράδειγμα ότι καταγράφηκε μια προσπάθεια κλοπής από την συγκεκριμένη περιοχή.

Με τον ίδιο τρόπο μια φωτογραφία από κάποιο ξενοδοχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα τηλεφώνημα, με το πρόσχημα ότι η πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Όπως είπε υπάλληλος της McAfee, ακόμη κι αν οι πληροφορίες του απατεώνα δεν είναι απολύτως ακριβείς, η αναφορά σε ένα μέρος που έχετε επισκεφθεί μπορεί να μειώσει τις υποψίες σας και να κάνει το μήνυμα να φαίνεται αξιόπιστο.

Τι πρέπει να προσέχουν οι ταξιδιώτες

Οι ειδικοί συστήνουν να μη δημοσιεύονται φωτογραφίες, boarding pass ή η τοποθεσία σε πραγματικό χρόνο. Η ανάρτηση φωτογραφιών ενώ βρίσκεστε ακόμη σε διακοπές μπορεί επίσης να αποκαλύψει ότι το σπίτι σας είναι άδειο.

Καλύτερη πρακτική είναι να ανεβάζετε τις φωτογραφίες μετά την επιστροφή σας και να ελέγχετε ποιοι μπορούν να βλέπουν τις αναρτήσεις σας σε Facebook, Instagram και TikTok.

Παράλληλα, συνιστάται προσοχή σε επείγοντα μηνύματα, άγνωστους συνδέσμους και emails. Οι ειδικοί συμβουλεύουν να κάνετε μια παύση πριν ενεργήσετε και να επαληθεύετε την πληροφορία μέσω ανεξάρτητου και αξιόπιστου καναλιού.

Το βασικό μήνυμα είναι απλό: όσο περισσότερες πληροφορίες μοιραζόμαστε δημόσια, τόσο περισσότερα στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν για να δημιουργηθεί μια πιο πειστική απάτη.

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