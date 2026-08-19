«Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;»: Άνδρας με μάσκα κούκλας τρομοκρατεί κατοίκους στη Φιλαδέλφεια (vid)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι φέρεται να έγιναν στόχος του άνδρα μέσα σε περίπου 15 λεπτά.

Έναν άγνωστο άνδρα που εμφανίζεται στους δρόμους της Φιλαδέλφειας φορώντας μια ανατριχιαστική μάσκα κούκλας αναζητά η Αστυνομία, καθώς φέρεται να έχει παρενοχλήσει και απειλήσει αρκετούς κατοίκους μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο άνδρας έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να πλησιάζει πολίτες, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές φαίνεται να καταγράφει τα περιστατικά με το κινητό του τηλέφωνο. Η Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο, ζητώντας από όποιον γνωρίζει κάτι να βοηθήσει στην ταυτοποίησή του.

Κυνήγησε γυναίκα που έκανε τζόκινγκ

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε στις 12 Αυγούστου, περίπου στις 5:30 το πρωί. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον άνδρα να ακολουθεί μια γυναίκα που έκανε τζόκινγκ κοντά στο Δημαρχείο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο μασκοφόρος της είπε: «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;». Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε, έχασε την ισορροπία της και τραυματίστηκε, ενώ ο άνδρας στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς σταθμό του μετρό και εξαφανίστηκε.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι περίπου έξι άνθρωποι έχουν δεχθεί παρενόχληση ή απειλές από τον ίδιο άνδρα την τελευταία εβδομάδα.

Μία ακόμη γυναίκα, η Luanda Marinho, περιέγραψε τη δική της εμπειρία, όταν είχε βγει για πρωινό τρέξιμο μαζί με φίλη της. Ο άνδρας τις πλησίασε και άρχισε να τις προκαλεί να κάνουν αγώνα δρόμου.

«Θέλετε να κάνετε αγώνα μαζί μου; Στοιχηματίζω ότι είμαι πιο γρήγορος από εσάς», φέρεται να τους είπε επανειλημμένα.

Οι δύο γυναίκες δεν του απάντησαν και πλέον σκέφτονται να αλλάξουν τη διαδρομή που ακολουθούν για το τρέξιμό τους.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Φιλαδέλφειας, Jason Smith, δήλωσε ότι ο άνδρας φαίνεται να βιντεοσκοπεί τις ενέργειές του κρατώντας το κινητό του με το φως αναμμένο.

Σε βάρος του αναμένονται κατηγορίες που περιλαμβάνουν τρομοκρατικές απειλές, απλή επίθεση και άλλα αδικήματα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό του.

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