82χρονη η οδηγός της Mercedes που κινούνταν ανάποδα στην Αθηνών-Κορίνθου: Είχε λήξει το δίπλωμά της (vid)

Ταυτοποιήθηκε από τις Αρχές η 82χρονη οδηγός που κινούνταν ανάποδα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου με ληγμένη άδεια οδήγησης.

82χρονη ήταν η οδηγός της Mercedes που κινούνταν ανάποδα μέρα-μεσημέρι στην Αθηνών-Κορίνθου και παραλίγο να προκαλέσει τροχαίο ατύχημα.

82χρονη με ληγμένη άδεια οδήγησης από τον Μάιο!

Σύμφωνα με το protothema, η οδηγός είναι γεννημένη το 1944, ενώ από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η άδεια οδήγησής της είχε λήξει από τον περασμένο Μάιο. Το επικίνδυνο συμβάν σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου, γύρω στις 13:45, στο ύψος της εξόδου της Μαγούλας, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την Κόρινθο.

Το περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας μέσα από βίντεο που κατέγραψε διερχόμενος μοτοσικλετιστής και στη συνέχεια αναρτήθηκε στο YouTube. Στο οπτικό υλικό διακρίνεται μια μαύρη Mercedes να κινείται αντίθετα από την κανονική φορά κυκλοφορίας, την ώρα που τα υπόλοιπα οχήματα κινούνταν κανονικά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η κίνηση του οχήματος στο αντίθετο ρεύμα δημιούργησε συνθήκες άμεσου κινδύνου για την ασφάλεια των οδηγών στην Εθνική Οδό. Όσοι κινούνταν κανονικά προς την Κόρινθο βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με το ερχόμενο αυτοκίνητο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής απόσταση που διανύθηκε στο αντίθετο ρεύμα, ούτε ο τρόπο με τον οποίο ακινητοποιήθηκε ή απομακρύνθηκε το όχημα από τον αυτοκινητόδρομο. Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι Αρχές ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις για τον εντοπισμό του οχήματος, καταλήγοντας στην ταυτοποίηση της ηλικιωμένης οδηγού.

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