Μύριζε κάνναβη όλη η... Μαδρίτη: Η Αστυνομία μπήκε στην αποθήκη και βρήκε 2.150 χασισόδεντρα

Η μυρωδιά που δεν κατάφεραν να καλύψουν τα ειδικά φίλτρα αποκάλυψε την παράνομη καλλιέργεια κάνναβης με εκτιμώμενη αξία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Μια έντονη μυρωδιά κάνναβης ήταν αρκετή για να κινήσει τις υποψίες των Αρχών σε βιομηχανική περιοχή της Ισπανίας, οδηγώντας τελικά στον εντοπισμό μιας μεγάλης παράνομης καλλιέργειας.

Η Ισπανική Πολιτοφυλακή πραγματοποίησε έρευνα σε αποθήκη στο Paracuellos de Jarama, κοντά στη Μαδρίτη, και εντόπισε συνολικά 2.150 φυτά κάνναβης σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άνδρες, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για ακόμη ένα άτομο.

Η μυρωδιά και το παράνομο ρεύμα έδωσαν τις απαντήσεις

Η έρευνα ξεκίνησε στα μέσα Μαΐου, όταν έφτασαν στις Αρχές αναφορές για ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή. Όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν την αποθήκη, διαπίστωσαν την έντονη οσμή κάνναβης, ενώ εντόπισαν και ενδείξεις παράνομης σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Στο εσωτερικό είχε στηθεί μια οργανωμένη εγκατάσταση καλλιέργειας, με ισχυρό φωτισμό, συστήματα εξαερισμού, ζυγαριές ακριβείας, λιπάσματα και ειδικά φίλτρα για τον περιορισμό της μυρωδιάς. Παρά τον εξοπλισμό, η χαρακτηριστική οσμή φαίνεται πως ήταν τελικά αυτή που αποκάλυψε το παράνομο εργαστήριο.

Το μέγεθος της καλλιέργειας εντυπωσίασε τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, η συνολική αξία της κάνναβης στη μαύρη αγορά θα μπορούσε να φτάσει από περίπου 690.000 ευρώ έως και πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ανάλογα με την τελική παραγωγή.

Οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αδίκημα κατά της δημόσιας υγείας, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος όλων όσοι φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη καλλιέργεια.\

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