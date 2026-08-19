«Τους δολοφόνους τους κάνατε υπουργούς»: Η περήφανη απάντηση της Αναστασίας Ισαάκ σε Τουρκοκύπριο πρώην ευρωβουλευτή

Με μια οργισμένη ανάρτηση η Αναστασία Ισαάκ έστειλε μήνυμα στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ για τα γεγονότα του 1996 στη Δερύνεια.

Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή δημόσια τοποθέτηση απάντησε η Αναστασία Ισαάκ, κόρη του Τάσου Ισαάκ, στη συγγνώμη που εξέφρασε ο Τουρκοκύπριος ακαδημαϊκός και πρώην ευρωβουλευτής Νιαζί Κιζίλγιουρεκ για τα αιματηρά γεγονότα του Αυγούστου του 1996 στην Κύπρο.

Ο Τάσος Ισαάκ είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου στις 11 Αυγούστου 1996 στη Δερύνεια, μέσα στη νεκρή ζώνη, κατά τη διάρκεια αντικατοχικής εκδήλωσης. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, δολοφονήθηκε και ο Σολωμός Σολωμού.

Η συγγνώμη δεν αρκεί για την οικογένεια Ισαάκ

Ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ είχε χαρακτηρίσει ντροπιαστικά τα γεγονότα εκείνων των ημερών και είχε εκφράσει δημόσια τη λύπη και τη συγγνώμη του ως Τουρκοκύπριος, κάνοντας λόγο για οργανωμένη βία και ανοχή από τις κατοχικές αρχές.

Η Αναστασία Ισαάκ, ωστόσο, απάντησε ότι μια συγγνώμη δεν αρκεί όταν οι άνθρωποι που κατηγορούνται για τις δολοφονίες δεν έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

«Χρέος όλων σας δεν είναι να μου ζητάτε συγγνώμη», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι πραγματική δικαίωση για τις οικογένειες των θυμάτων θα ήταν η λογοδοσία των δραστών.

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν η αναφορά της στους ανθρώπους που έχουν κατηγορηθεί για τη δολοφονία του πατέρα της. «Τους δολοφόνους δηλαδή, που εσείς τους κάνατε υπουργούς και βουλευτές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε ότι οι οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, να κουβαλούν τις συνέπειες των γεγονότων του 1996.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Αναστασία Ισαάκ άφησε ένα ακόμη αιχμηρό μήνυμα: «Τον ανθρωπισμό τον έδειξε με πράξεις ο πατέρας μου και όχι ένα post στο Facebook».

Στην αρχική του ανάρτηση, ο Κιζίλγιουρεκ είχε αναφερθεί τόσο στη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ όσο και σε εκείνη του Σολωμού Σολωμού, ασκώντας κριτική στο τότε κατοχικό καθεστώς και στον Ραούφ Ντενκτάς.

Για την οικογένεια Ισαάκ, ωστόσο, το ζήτημα παραμένει ανοιχτό όσο οι υπεύθυνοι για τις δολοφονίες δεν έχουν λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.

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