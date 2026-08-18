Πέθανε ο Μπιλ Ράσμουσεν: Ο ιδρυτής του ESPN και «Πατέρας της Αθλητικής Τηλεόρασης»

Σε ηλικία 93 ετών απεβίωσε ο Μπιλ Ράσμουσεν, ο οραματιστής που άλλαξε για πάντα τον τηλεοπτικό αθλητισμό δημιουργώντας το ESPN το 1979.

Ο Μπιλ Ράσμουσεν πέθανε στο σπίτι του στη Φλόριντα εξαιτίας επιπλοκών από τη νόσο του Πάρκινσον. Μαζί με τον γιο του, Σκοτ, συνέλαβε την ιδέα του ESPN, αρχικά ως τοπικό δίκτυο στο Κονέκτικατ και στη συνέχεια ως το πρώτο 24ωρο εθνικό αθλητικό κανάλι στον κόσμο.

Η ίδρυση του δικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1970 θεωρήθηκε τεράστιο ρίσκο, καθώς ελάχιστοι πίστευαν στην επιτυχία ενός αμιγώς αθλητικού καναλιού.

Η ίδρυση του κορυφαίου τηλεοπτικού δικτύου στον κόσμο

Έχοντας μόλις απολυθεί από τη θέση του διευθυντή επικοινωνίας των New England Whalers, ο Ράσμουσεν εξάντλησε τα όρια της πιστωτικής του κάρτας και εξασφάλισε χώρο σε δορυφόρο επικοινωνιών με προκαταβολή 9.000 δολαρίων.

Ο πρόεδρος του ESPN, Τζίμι Πιτάρο, εξήρε την προσφορά του αποκαλώντας τον αξιοσημείωτο οραματιστή και καινοτόμο, σημειώνοντας ότι η σκληρή δουλειά και το επιχειρηματικό του πνεύμα αποτελούν μέχρι σήμερα θεμέλιο της εταιρικής κουλτούρας του δικτύου.

Ο Ράσμουσεν εξασφάλισε την υποστήριξη αθλητικών ομοσπονδιών, επενδυτών και παρόχων, οδηγώντας στα εγκαίνια του καναλιού στις 7 Σεπτεμβρίου 1979, όπου υπηρέτησε ως ο πρώτος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Παρότι αποχώρησε μετά από λίγα χρόνια, οι πρώτες του επαφές με το NFL άνοιξαν τον δρόμο για μελλοντικές ιστορικές συμφωνίες, όπως η μετάδοση του «Monday Night Football».

Ο βετεράνος παρουσιαστής Κρις Μπέρμαν χαρακτήρισε τον Ράσμουσεν «Τζορτζ Ουάσινγκτον» του ESPN, τονίζοντας την αστείρευτη αισιοδοξία του και τη μεγάλη κληρονομιά που αφήνει σε όλους τους φιλάθλους.

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