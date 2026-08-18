Σοκαριστική δήλωση Τραμπ σε 10χρονο που μόλις είχε σωθεί από πνιγμό: «Δεν ξέρω αν θα το έκανα»

Μια ατάκα του Ντόναλντ Τραμπ προς ένα 10χρονο αγόρι που είχε διασωθεί από πνιγμό τράβηξε τα βλέμματα σε εκδήλωση προς τιμήν του 16χρονου ναυαγοσώστη που του έσωσε τη ζωή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον 16χρονο ναυαγοσώστη Ryder Williams, προκειμένου να τον τιμήσει για την ηρωική του πράξη, αφού έσωσε από πνιγμό ένα 10χρονο αγόρι.

Ο Williams είχε αντιληφθεί ότι ο Nathaniel Rai βρισκόταν σε κίνδυνο μέσα στο νερό και χωρίς δισταγμό έσπευσε να τον βοηθήσει. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κατάφερε να τον βγάλει με ασφάλεια στην άκρη της πισίνας και να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.

Η συγκεκριμένη περίπτωση υπενθυμίζει, πάντως, και τη σημασία της παρουσίας εκπαιδευμένων ναυαγοσωστών, καθώς οι πνιγμοί μπορούν να συμβούν μέσα σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς να γίνουν εύκολα αντιληπτοί.

Η ατάκα του Προέδρου

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Τραμπ συνεχάρη τον νεαρό για την ψυχραιμία και το θάρρος του. Στη συνέχεια, όμως, απευθύνθηκε στον 10χρονο και έκανε ένα σχόλιο που προκάλεσε αντιδράσεις. «Δεν ξέρω αν θα το έκανα. Μάλλον δεν θα το έκανα. Ήσουν τυχερός που δεν ήμουν εκείνη την ημέρα στην υπηρεσία», είπε ο Τραμπ γελώντας.

Η ατάκα καταγράφηκε σε βίντεο και σύντομα κυκλοφόρησε στα social media, με τις αντιδράσεις να διχάζονται. Άλλοι τη θεώρησαν ένα αυτοσαρκαστικό αστείο, ενώ άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι ειπώθηκε απευθυνόμενος σε ένα παιδί που είχε βρεθεί πρόσφατα σε μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση.

Ο 16χρονος θέλει να γίνει πυροσβέστης

Παρά το σχόλιο που κέντρισε το ενδιαφέρον, στο επίκεντρο της εκδήλωσης παρέμεινε η πράξη του νεαρού ναυαγοσώστη, παρ' όλο που ο Williams υποβάθμισε τη σημασία της διάσωσης, εξηγώντας ότι σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές οι ναυαγοσώστες βασίζονται στην εκπαίδευσή τους. Ανέφερε πως η μόνη του σκέψη ήταν να βγάλει το παιδί από το νερό.

Ο 16χρονος αποκάλυψε επίσης ότι θέλει να συνεχίσει να συνεχίσει να βοηθά στο μέλλον, έχοντας ως βασικό στόχο του να φοιτήσει σε σχολή διασωστών και στη συνέχεια να γίνει πυροσβέστης.

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