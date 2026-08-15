«Βρίσκουμε μικρούς λόγους να χαμογελάμε»: Η δημοσίευση Λιάγκα-Αντωνά από τις Σεϋχέλλες

Το ζευγάρι αποφάσισε να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών στις Σεϋχέλλες

Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις Σεϋχέλλες και περνούν μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών.

Η ραδιοφωνική παραγωγός ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από το ταξίδι τους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το μήνυμα της Μαρίας Αντωνά

Η Μαρία Αντωνά, έχοντας ήδη λάβει πολλά σχόλια με ευχές λόγω της ονομαστικής της εορτής, θέλησε να δώσει το δικό της μήνυμα για την σημερινή μέρα.

«Σήμερα η ευχή μου είναι μία... Να γεμίζουμε τη ζωή μας ταξίδια, αγάπη και στιγμές με τους ανθρώπους της καρδιάς μας... γιατί αυτές είναι οι αναμνήσεις που μένουν για πάντα! Και μια ευχή από καρδιάς για όλους… να έχουμε υγεία, αγάπη και ανθρώπους που μας αγαπούν αληθινά. Να βρίσκουμε πάντα μικρούς λόγους να χαμογελάμε, όμορφες στιγμές να κρατάμε στην ψυχή μας και όνειρα που μας ταξιδεύουν. Να είναι η ζωή όλων μας γεμάτη φως, καλοσύνη και αγάπη»

Αν και ο Γιώργος Λιάγκας δεν φαίνεται σε καμία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι ταξίδεψε μαζί για τις Σεϋχέλλες.

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