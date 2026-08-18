Ο λόγος που μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: Η Μελάνια Τραμπ σπάει την σιωπή της

Η Μελάνια Τραμπ παραμένει σχετικά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, όμως μια νέα ανακοίνωση του γραφείου της φέρνει στο προσκήνιο τη δράση της για την επανένωση παιδιών με τους αγαπημένους τους.

Η Μελάνια Τραμπ επανήλθε στο προσκήνιο έπειτα από εβδομάδες περιορισμένης δημόσιας παρουσίας, δημοσιεύοντας ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειές της να βοηθήσει στην επανένωση παιδιών που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους λόγω του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

34 παιδιά έχουν επανενωθεί με τις οικογένειές τους

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της, οι προσπάθειες της Πρώτης Κυρίας έχουν συμβάλει μέχρι σήμερα στην επανένωση 34 παιδιών και οικογενειών, μετά το «Peace Letter» που έστειλε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Αύγουστο του 2025.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο δυνατό από την επανένωση μιας μητέρας με το παιδί της έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε η Μελάνια Τραμπ, προσθέτοντας ότι η ίδια και ο εκπρόσωπός της συνεχίζουν να εργάζονται για νέες επανενώσεις ανθρώπων που χωρίστηκαν εξαιτίας του πολέμου.

Η πρώτη επανένωση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, ενώ ακολούθησαν ακόμη πέντε γύροι, τον Δεκέμβριο, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο και τον Ιούλιο με την πιο πρόσφατη να πραγματοποιείται τη Δευτέρα 16 Αυγούστου.

Η προσπάθεια συνδέεται με την επιστολή που είχε στείλει η Μελάνια Τραμπ στον Πούτιν, στην οποία ζητούσε να δοθεί προτεραιότητα στην προστασία των παιδιών και των μελλοντικών γενεών.

Ξανά στο προσκήνιο η θεωρία για το «body double»

Η περιορισμένη δημόσια παρουσία της Μελάνια Τραμπ έχει επανειλημμένα προκαλέσει στο διαδίκτυο θεωρίες ότι χρησιμοποιεί σωσία. Η συγκεκριμένη φημολογία εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2017 και επανήλθε αρκετές φορές τα επόμενα χρόνια.

Οι ισχυρισμοί έχουν επανειλημμένα διαψευστεί, μεταξύ άλλων και από fact-checking έρευνες, παρ' όλα αυτά, η θεωρία επανεμφανίζεται κάθε φορά που η Πρώτη Κυρία μένει για μεγάλο διάστημα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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