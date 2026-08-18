Σίφνος: Αυτοί είναι οι νιόπαντροι Βρετανοί που έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή ελικοπτέρου

Αντιπρόεδρος μεγάλης επενδυτικής εταιρείας ήταν ο 30χρονος Βρετανός που σκοτώθηκε στη Σίφνο έπειτα από πτώση του ιδιωτικού ελικοπτέρου του. Μαζί του, πέθανε η γυναίκα του και ο χειριστής.

Ο Alexander Cromie, στέλεχος της Blackstone στο Λονδίνο, και η σύζυγός του Marie Ebert, αμφότεροι στις αρχές των 30 τους, επέβαιναν σε ιδιωτικό ελικόπτερο με προορισμό τη Σίφνο για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους.

Το ελικόπτερο τύπου Bell 206 συνετρίβη στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Στο δυστύχημα έχασε τη ζωή του και ο 55χρονος Έλληνας πιλότος Γιώργος Ράικος, απόστρατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας με μεγάλη πτητική εμπειρία και πατέρας τριών παιδιών.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το Μαρκόπουλο και λίγο πριν την προσγείωση ο πιλότος ενημέρωσε ότι ετοιμαζόταν να κατέβει, πριν ακολουθήσει σιγή ασυρμάτου. Πλάνα από κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν το αεροσκάφος να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα στον αέρα και να χάνει ύψος, ενώ αμέσως μετά την πρόσκρουση στο έδαφος εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατέστρεψε τα συντρίμμια.

Ποιός ήταν ο Alexander Cromie;

Ο Cromie ήταν αντιπρόεδρος του τμήματος Private Wealth Solutions στο γραφείο της Blackstone στο Λονδίνο. Σε δήλωση που έστειλε στη Daily Mail, η εταιρεία ανέφερε: «Είμαστε συγκλονισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ο συνάδελφός μας Alex Cromie και η σύζυγός του Marie Ebert, οι οποίοι γιόρταζαν τον μήνα του μέλιτος. Ο Alex ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον γνώριζαν και συνεργάζονταν μαζί του στην Blackstone και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους του».

Έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Οι σοροί των τριών θυμάτων εντοπίστηκαν απανθρακωμένες και η επίσημη ταυτοποίησή τους θα γίνει μέσω εξέτασης DNA, ενώ θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή. Για τις διαδικασίες υπάρχει συνεργασία με την αρμόδια πρεσβεία, καθώς οι συγγενείς του ζευγαριού δεν βρίσκονται στην Ελλάδα.

Την πραγματογνωμοσύνη για το αεροπορικό δυστύχημα ανέλαβε ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ). Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων η μηχανική βλάβη και ο ανθρώπινος παράγοντας, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

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