Αργολίδα: Την έκλεβαν ενώ εκείνη διασκέδαζε στο πανηγύρι – Το 5χρονο παιδί της ήταν μόνο στην αυλή

Η μητέρα επέστρεψε και βρήκε το σπίτι λεηλατημένο και το 5χρονο παιδί της μόνο στην αυλή.

Ένα περιστατικό που ξεπερνά τα όρια μίας συνηθισμένης διάρρηξης εκτυλίχθηκε στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, αφήνοντας πίσω του ένα σπίτι λεηλατημένο και μία σειρά από σοβαρά ερωτήματα.

Την ώρα που η μητέρα φέρεται να διασκέδαζε σε τοπικό πανηγύρι, άγνωστοι εισέβαλαν στην οικία της, άρπαξαν χρήματα και κοσμήματα και άφησαν το 5χρονο παιδί στην αυλή, όπως μεταδίδει το argolida24.gr.

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