Οι συμβουλές καρδιολόγου μετά από 8.000 εγχειρίσεις: Τα πέντε πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε
Δεν υπάρχει τρόπος να εγγυηθεί κανείς ότι η καρδιά του θα παραμείνει υγιής για πάντα. Ωστόσο, ένας καρδιολόγος που έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 8.000 επεμβάσεις καρδιάς υποστηρίζει πως υπάρχουν πέντε πράγματα που όλοι μπορούμε να αποφεύγουμε για να βελτιώσουμε τις πιθανότητές μας.
Οι πέντε παράγοντες
Ο Dr Jeremy London αναφέρει πρώτο το κάπνισμα σε κάθε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των τσιγάρων, του vaping κ.α. Όπως τονίζει, οι πνεύμονες προορίζονται για την αναπνοή και όχι για την εισπνοή καπνού ή άλλων ουσιών.
Δεύτερο στη λίστα είναι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Ο καρδιολόγος προτρέπει στην κατανάλωση ολόκληρων, λιγότερο επεξεργασμένων τροφών, τις οποίες χαρακτηρίζει «δομικά στοιχεία» για τα κύτταρα του οργανισμού.
Τρίτος παράγοντας είναι η καθιστική ζωή. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σώμα είναι φτιαγμένο για κίνηση και ακόμη και ένας απλός περίπατος 10 λεπτών μετά το γεύμα μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα.
Στη συνέχεια αναφέρεται στη μοναξιά, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα συναίσθημα θλίψης, αλλά για κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
@drjeremylondon After 8,000 heart operations, here are 5 things I avoid #heartattack #doctor #smoking #vaping #fyp ♬ original sound - Dr. Jeremy London, MD
Το στρες που συχνά υποτιμάμε
Ο πέμπτος παράγοντας είναι το χρόνιο στρες. Η συνεχής έκθεση σε στρεσογόνες καταστάσεις κρατά τον οργανισμό σε κατάσταση «μάχης ή φυγής», αυξάνοντας ορμόνες όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση, τη φλεγμονή και την υγεία των αρτηριών.
Ο Dr London ξεκαθαρίζει ότι η αποφυγή αυτών των παραγόντων δεν αποτελεί εγγύηση πως κάποιος δεν θα υποστεί ποτέ έμφραγμα ή εγκεφαλικό, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το να παραμένουμε γυμνασμένοι, δυνατοί και υγιείς μας τοποθετεί σε σαφώς καλύτερη θέση.
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