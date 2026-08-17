Πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην Σίφνο: Έξι νεκροί επιβαίνοντες (vid)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στη Σίφνο, μετά την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (17.08.2026) στις αρμόδιες Αρχές, μετά την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος στη Σίφνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά σε σπίτια, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές και διερευνώνται, ενώ έχουν ανασύρθηκαν έξι επιβαίνοντες οι οποίοι έχασαν την ζωή τους. Πρόκειται για τον χειριστή του ελικοπτέρου και τους πέντε επιβάτες της εταιρείας Belavia.

Φωτιά στο σημείο

Μετά την πτώση εκδηλώθηκε φωτιά στο σημείο, με την Πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 18:17.

Στην περιοχή επιχειρούν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα για την αντιμετώπιση της φωτιάς που προκλήθηκε από την πτώση.

Παράλληλα, από τη Σύρο μεταβαίνει ομάδα διάσωσης με το ταχύπλοο σκάφος RAFNAR του Πυροσβεστικού Σώματος, προκειμένου να συνδράμει στην επιχείρηση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τις συνθήκες της πτώσης.

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