Το εξάχρονο κορίτσι με επίπεδο νοημοσύνης αντίστοιχο του Αϊνστάιν: «Τα χαρίσματά της φάνηκαν από νωρίς»

Παρά το IQ που την ξεχώρισε από τόσο μικρή ηλικία, οι γονείς της Kashe Quest προσπαθούν να εξασφαλίσουν κάτι πολύ πιο απλό: μια όσο το δυνατόν φυσιολογική και χαρούμενη παιδική ηλικία.

Η ιστορία της Kashe Quest έχει τραβήξει το ενδιαφέρον λόγω των εξαιρετικών γνωστικών της ικανοτήτων από πολύ μικρή ηλικία. Η Αμερικανίδα, που έγινε μέλος της Mensa σε ηλικία μόλις δύο ετών, πέτυχε 146 βαθμούς σε τεστ IQ, επίδοση που την τοποθετεί πολύ ψηλά σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό.

Οι γονείς της είχαν αρχίσει να αντιλαμβάνονται ότι η κόρη τους ανέπτυσσε τις δεξιότητές της με ασυνήθιστα γρήγορο ρυθμό. Ήδη από τους 17 μήνες, η μητέρα της, Sukhjit Athwal, είχε παρατηρήσει ότι η Kashe μπορούσε να αναγνωρίζει το αλφάβητο, αριθμούς, χρώματα και γεωμετρικά σχήματα.

Όπως έχει περιγράψει ο πατέρας της, η μικρή δεν σταματούσε να αναζητά απαντήσεις: όταν δεν γνώριζε κάτι, ήθελε αμέσως να μάθει τι είναι και πώς λειτουργεί. Το αποτέλεσμα του τεστ επιβεβαίωσε τις υποψίες των γονιών της και οδήγησε στην εγγραφή της στη Mensa, τη διεθνή οργάνωση για ανθρώπους με υψηλές επιδόσεις σε τεστ νοημοσύνης, ως το νεότερο μέλος της.

Η προσπάθεια για μια φυσιολογική παιδική ηλικία

Παρά τις ιδιαίτερες ικανότητές της, οι γονείς της Kashe δεν θέλουν η παιδική της ηλικία να περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από την εκπαίδευση και τις επιδόσεις.

Σήμερα, σε ηλικία έξι ετών, η μικρή φοιτά στο The Modern Schoolhouse στο Λος Άντζελες, ένα σχολείο που ίδρυσε η μητέρα της το 2020 και έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες παιδιών με διαφορετικές μαθησιακές δυνατότητες.

Παράλληλα, η οικογένεια προσπαθεί να της προσφέρει χρόνο για δραστηριότητες που δεν σχετίζονται με το σχολείο, όπως το τένις, η ζαχαροπλαστική και η μαγειρική. Ο στόχος των γονιών παραμένει, παρά το εξαιρετικό ταλέντο της, να μπορέσει να μεγαλώσει όπως κάθε άλλο παιδί, έχοντας χώρο τόσο για τη μάθηση και την περιέργειά της όσο και για παιχνίδι και μια χαρούμενη καθημερινότητα.

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