Νέα νύχτα επιθέσεων στην Ουκρανία: Νεκρός και έξι τραυματίες - Πυρκαγιές σε Οδησσό και Χάρκοβο

Νέα ρωσικά πλήγματα σε κομβικές περιοχές της Ουκρανίας προκαλούν θύματα και ζημιές, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον και λιμενικές υποδομές στη Μαύρη Θάλασσα.

Νέα ρωσικά αεροπορικά πλήγματα έπληξαν τη νύχτα την Ουκρανία, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και ακόμη έξι να τραυματίζονται στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Ιχόρ Τερέχοφ.

Η επίθεση σημειώθηκε στο δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Ουκρανίας, ενώ παράλληλα οι εξελίξεις μεταφέρθηκαν και στη Μαύρη Θάλασσα, όπου η Μόσχα ανακοίνωσε πλήγματα σε ουκρανικές υποδομές και πλοία.

Στο στόχαστρο λιμενικές εγκαταστάσεις και πλοία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν δύο ουκρανικά φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τη ρωσική ανακοίνωση, στο λιμάνι του Τσορνομόρσκ καταστράφηκαν εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων που προορίζονταν για τον ανεφοδιασμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς και ένα πλοίο ξηρού φορτίου που φέρεται να μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ένα ακόμη φορτηγό πλοίο, το οποίο σύμφωνα με τη Μόσχα μετέφερε στρατιωτικά εφόδια, χτυπήθηκε νότια της Οδησσού, με το ρωσικό υπουργείο να υποστηρίζει ότι όλοι οι συγκεκριμένοι στόχοι χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς. Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, επλήγη και ο υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας του Κοτσετόκ.

Πλήγματα στην Οδησσό

Ο κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεχ Κίπερ, ανακοίνωσε ότι μαζικές ρωσικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν βιομηχανικές και λιμενικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια. Σε ανάρτηση που αναφερόταν στις επιθέσεις, έγινε λόγος για πυρκαγιά σε λιμενικό τερματικό σταθμό, με τις εικόνες να δείχνουν καπνό πάνω από την περιοχή, ανέφερε όμως ότι όλες οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις είχαν μέχρι στιγμής κατασβεστεί.

Odesa again. A port terminal is burning, cranes and silos under a black column. Russian drones on a sunflower-oil and grain berth, the line that still moves Ukraine’s export money. Kyiv can call it terror. Moscow is hitting the cash register, not a parade ground. Grain and oil out of the Black Sea pay for the war. Shut the berth and the bill comes due. October 5, 2026

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ