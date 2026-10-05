Για την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ το καλοκαίρι δεν τελειώνει - Ποζάρει στα 61 της με λευκό μπικίνι
Μπορεί να βρισκόμαστε στα μέσα του φθινοπώρου, όμως για την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ είναι πάντα καλοκαίρι. Η 61χρονη ηθοποιός και μοντέλο δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες πόζαρε φορώντας μόνο το κάτω μέρος από το λευκό μπικίνι και το λευκό καφτάνι της..
Η ίδια πόζαρε topless με το λευκό δαντελένιο καφτάνι-ρόμπα από τη δική της σειρά μαγιό, “Elizabeth Hurley Beach”. Το ημιδιάφανο ρούχο έχει κοντά μανίκια και μια σειρά από χειροποίητα κεντημένα κουμπιά, διακοσμημένα με floral δαντέλα. «Παίρνω αυτό το καφτάνι μαζί μου σε κάθε διακοπές, είναι ένα από τα αγαπημένα μου όλων των εποχών», έγραψε η Χάρλεϊ στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Διαβάστε την συνέχεια στο jenny.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Ντελίριο στη Μαδρίτη: Η Dua Lipa εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή της Shakira
- Μάικλ Ντάγκλας: Αποκάλυψε τη κρυφή σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ, μετά από 40 χρόνια - «Μετά τα γυρίσματα τρύπωνα στο δωμάτιό της»
- Δημοσιογράφος στην Αλβανία κατηγορεί παρουσιάστρια ότι πλήρωσε για ξυλοδαρμό γυναίκας: Αρνείται κάθε εμπλοκή η σταρ