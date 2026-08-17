Πήγε για έναν περίπατο και βρήκε θησαυρό 900 ετών: Πάνω από 2.150 ασημένια νομίσματα κρυμμένα σε κεραμικό δοχείο

Μια γυναίκα που έκανε έναν περίπατο στην Τσεχία εντόπισε τυχαία περισσότερα από 2.150 ασημένια νομίσματα, κρυμμένα εκεί πριν από περίπου 900 χρόνια.

Η γυναίκα βρήκε το 2024, στην περιοχή Κούτνοχορσκι της Τσεχίας, ένα κεραμικό δοχείο που περιείχε περισσότερα από 2.150 μεσαιωνικά ασημένια νομίσματα, γνωστά ως δηνάρια.

Το μεγαλύτερο μέρος του δοχείου είχε καταστραφεί, όμως τα νομίσματα παρέμειναν συγκεντρωμένα σε πυκνό σχηματισμό. Το εύρημα εξετάστηκε από ειδικούς του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Τσεχικής Ακαδημίας Επιστημών και του Τσεχικού Μουσείου Αργύρου στην Κούτνα Χόρα. Οι αρχαιολόγοι χαρακτήρισαν τον θησαυρό ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της τελευταίας δεκαετίας.

Κρυμμένος σε περίοδο πολιτικής αστάθειας

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα νομίσματα τοποθετήθηκαν στο έδαφος κατά το πρώτο τέταρτο του 12ου αιώνα, σε μια περίοδο έντονης πολιτικής αστάθειας. Εκείνη την εποχή, μέλη της δυναστείας των Πρεμυσλιδών συγκρούονταν για τον πριγκιπικό θρόνο της Πράγας. Η περιοχή αποτελούσε επίσης πεδίο συχνών συγκρούσεων, καθώς στρατοί αντίπαλων ηγεμόνων περνούσαν επανειλημμένα από εκεί.

Δεν είναι γνωστό γιατί ακριβώς κρύφτηκαν τα νομίσματα. Μια πιθανότητα είναι να αποτελούσαν αποταμίευση κάποιου εύπορου ανθρώπου, ενώ έχει διατυπωθεί και η υπόθεση ότι μπορεί να συνδέονταν με πληρωμές στρατιωτών ή λάφυρα πολέμου. Ωστόσο, οι αρχαιολόγοι τονίζουν ότι πρόκειται μόνο για υποθέσεις.

Περιουσία αδιανόητη για έναν απλό άνθρωπο

Το μέγεθος του θησαυρού δείχνει ότι ο ιδιοκτήτης του είχε πρόσβαση σε πλούτο πολύ μεγαλύτερο από εκείνον ενός συνηθισμένου νοικοκυριού. Τα νομίσματα πιθανότατα κόπηκαν στην Πράγα και συνδέονται με τρεις ηγεμόνες της δυναστείας των Πρεμυσλιδών, τον βασιλιά Βρατισλάβο Β΄ και τους πρίγκιπες Μπρετισλάβο Β΄ και Μποριβόι Β΄.

Τα δηνάρια αποτελούνται από κράμα αργύρου, χαλκού, μολύβδου και μικρών ποσοτήτων άλλων μετάλλων. Οι ειδικοί θέλουν να αναλύσουν λεπτομερώς τη σύστασή τους, ώστε να προσδιορίσουν και την προέλευση του αργύρου. Το μεγαλύτερο μυστήριο, ωστόσο, παραμένει ποιος τα έκρυψε και γιατί δεν επέστρεψε ποτέ για να τα πάρει.

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