Κύπελλο Ελλάδος: Με πανό για τις φωτιές οι οπαδοί του Ηρακλή στον αγώνα

Ξεχωριστή θέση στην εξέδρα του Ηρακλή στον αγώνα με τον Βόλο είχε ένα μήνυμα για τις πυρκαγιές που πλήττουν κάθε χρόνο τη χώρα μας, με τους φίλους του της ομάδας να στέλνουν το δικό τους κοινωνικό μήνυμα.

Μπορεί το ενδιαφέρον στις Σέρρες να είναι στραμμένο στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Βόλο για το Κύπελλο Ελλάδας, όμως ένα μήνυμα από την εξέδρα των φίλων του Ηρακλή ξεχώρισε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, λίγο πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Οι οπαδοί του Ηρακλή σήκωσαν πανό με αναφορά στις πυρκαγιές που πλήττουν κάθε χρόνο την Ελλάδα, υπενθυμίζοντας ότι το ποδόσφαιρο και η αθλητική αντιπαράθεση δεν είναι αποκομμένα από όσα τα συμβαίνουν στην κοινωνία, ειδικότερα σε μια περίοδο κατά την οποία οι πυρκαγιές αποτελούν ένα από τα πιο επαναλαμβανόμενα προβλήματα της χώρα.

Ένα μήνυμα από την εξέδρα

Μέσα στα πλαίσια του αγώνα, οι φίλοι του Ηρακλή επέλεξαν να στρέψουν για λίγο την προσοχή και σε ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Ένα πανό με λίγα λόγια από την εξέδρα και ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο τους δύο αντιπάλους του γηπέδου, αλλά την Ελλάδα που κάθε καλοκαίρι βρίσκεται αντιμέτωπη με τις πυρκαγιές. Το μήνυμα του πανό ήταν:

«Κάθε καλοκαίρι η ίδια αγωνία, στην φωτιά ανίκανοι στην καταστολή πρωτεία»

Η αναμέτρηση Ηρακλής–Βόλος που διεξάγεται στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών είναι νοκ άουτ και αφορά τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον νικητή να συνεχίζει στη διοργάνωση.

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