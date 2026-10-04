Μάικλ Ντάγκλας: Αποκάλυψε τη κρυφή σχέση του με την Κάθλιν Τέρνερ, μετά από 40 χρόνια - «Μετά τα γυρίσματα τρύπωνα στο δωμάτιό της»

Εδώ σίγουρα κολλάει η φράση «ο κόσμος το 'χε τούμπανο και ο Μάικλ Ντάγκλας με την Κάθλιν Τέρνερ, κρυφό καμάρι»

Έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες από την κυκλοφορία της ταινίας Romancing the Stone και ο Μάικλ Ντάγκλας επιβεβαίωσε τη φήμη που κυκλοφορούσε εκείνη την εποχή και αφορούσε τη κρυφή σχέση που διατηρούσε με την συμπρωταγωνίστριά του Κάθλιν Τέρνερ. Οι δύο ηθοποιοί ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, το 1984, στο Μεξικό.

Τότε, ο Μάικλ Ντάγκλας βρισκόταν σε διάσταση με την σύζυγό του, Ντιάντρα Ντάγκλας, με την οποία έχει αποκτήσει τον γιο του, Κάμερον.

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