Ντελίριο στη Μαδρίτη: Η Dua Lipa εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή της Shakira

Περισσότεροι από 50.000 θεατές είδαν από κοντά τη Shakira και τη Dua Lipa να μοιράζονται τη σκηνή, σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των 12 συναυλιών της Κολομβιανής σταρ στη Μαδρίτη.

Η Shakira είχε υποσχεθεί εκπλήξεις στη Μαδρίτη και τελικά κράτησε μία από τις μεγαλύτερες για τη βραδιά που κανείς δεν περίμενε. Η Dua Lipa εμφανίστηκε ξαφνικά στη σκηνή της κολομβιανής σταρ και για λίγα λεπτά δύο από τις μεγαλύτερες γυναίκες της παγκόσμιας pop βρέθηκαν δίπλα δίπλα, τραγουδώντας ένα κομμάτι που κουβαλά σχεδόν όλη τη μουσική ιστορία της Shakira.

Το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, στην όγδοη από τις 12 συναυλίες της στη Μαδρίτη, η Shakira υποδέχθηκε τη Dua Lipa στη σκηνή του Iberdrola Music. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι βρίσκονταν μπροστά τους, ενώ η συγκεκριμένη συναυλία μεταδόθηκε ζωντανά σε όλο τον κόσμο, γεγονός που έκανε τη στιγμή ακόμη μεγαλύτερη.

Η συνάντηση που περίμενε η pop

Πριν εμφανιστεί η Dua Lipa, η Shakira φρόντισε να κάνει ξεκάθαρο στο κοινό πόσο ξεχωριστή ήταν για την ίδια η συγκεκριμένη στιγμή. Την παρουσίασε ως μια γυναίκα που θαυμάζει και αγαπά ολόκληρος ο κόσμος και δήλωσε πως εκείνη τη βραδιά γινόταν και επίσημα θαυμάστριά της.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Dua Lipa ανέβηκε στη σκηνή και οι δύο τραγουδίστριες αγκαλιάστηκαν πριν πάρουν τις θέσεις τους για το τραγούδι. Η επιλογή ήταν το «Antología», μία από τις πιο χαρακτηριστικές μπαλάντες της Shakira, που κυκλοφόρησε το 1995 μέσα από το άλμπουμ «Pies Descalzos».

Dua Lipa joined Shakira during her concert in Madrid on Saturday to perform "AntologÍa." 🎥: Amazon Music https://t.co/EK8uPGw1z4 — CONSEQUENCE (@consequence) October 5, 2026

Η εικόνα είχε και το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Shakira εμφανίστηκε με εντυπωσιακή κόκκινη ολόσωμη φόρμα, ενώ η Dua Lipa επέλεξε ένα μαύρο, ημιδιάφανο φόρεμα με αστραφτερά στοιχεία και κοψίματα. Οι δυο τους δεν χρειάστηκαν τίποτα περισσότερο από τις φωνές τους και ένα τραγούδι που, σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, απέκτησε μια εντελώς διαφορετική ζωή.

Για τη Dua Lipa, πάντως, η συγκεκριμένη στιγμή δεν ήρθε από το πουθενά. Στις 28 Νοεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Μπογκοτά για την «Radical Optimism Tour», είχε τραγουδήσει μόνη της το «Antología» στα ισπανικά. Η επιλογή είχε εντυπωσιάσει τη Shakira, η οποία είχε εκφράσει δημόσια τη χαρά της που άκουσε ένα δικό της τραγούδι στη φωνή της Βρετανίδας σταρ.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, εκείνη η αυθόρμητη στιγμή στη Μπογκοτά απέκτησε συνέχεια στη Μαδρίτη. Μόνο που αυτή τη φορά η Dua Lipa δεν τραγουδούσε ένα τραγούδι της Shakira μπροστά σε ένα κοινό. Το τραγουδούσε μαζί με την ίδια τη δημιουργό του.

LINDAS! 🥹 Shakira introduzindo Dua Lipa para a participação especial em “Antología” durante o seu show de hoje, em Madrid! 🇪🇸✨ #LMYNLWorldTour https://t.co/eV7R9Tt0vU — Central Dua Lipa Brasil (@dualipacentral_) October 3, 2026

Μετά το τέλος του «Antología», οι δύο γυναίκες αγκαλιάστηκαν και η Shakira δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της. Για εκείνη, όπως είπε αμέσως μετά, ήταν η στιγμή που έλειπε από την περιοδεία της.

LINDAS! 🥹 Shakira introduzindo Dua Lipa para a participação especial em “Antología” durante o seu show de hoje, em Madrid! 🇪🇸✨ #LMYNLWorldTour https://t.co/eV7R9Tt0vU — Central Dua Lipa Brasil (@dualipacentral_) October 3, 2026

Μετά τη συναυλία, η Ντούα Λίπα μοιράστηκε στα social media τον ενθουσιασμό της για τη συνεργασία τους, δημοσιεύοντας φωτογραφίες τους από τη σκηνή. «Μια βραδιά στη Μαδρίτη με τη Σακίρα. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες να ανέβω στη σκηνή μαζί σου για να τραγουδήσουμε το “Antología”. Ένιωσα ότι εσύ, εγώ και το κοινό γίναμε ένα. Είμαι πολύ ευγνώμων που παίρνω μαζί μου μια τόσο όμορφη ανάμνηση» έγραψε στα ισπανικά.



Από τη μεριά της και η Σακίρα έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, σημειώνοντας για τη μουσική του συνύπαρξη: «Χθες το βράδυ με την Ντούα Λίπα, ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για πολλούς από εμάς».



Η συνεργασία είχε ακόμη μεγαλύτερη απήχηση επειδή η συγκεκριμένη συναυλία μεταδόθηκε διεθνώς από Amazon Music, Prime Video και Twitch. Μάλιστα, σύμφωνα με τα νεότερα δημοσιεύματα, η μετάδοση της 3ης Οκτωβρίου κατέγραψε ρεκόρ για livestream συναυλίας γυναίκας καλλιτέχνιδας στο Amazon Music. Έτσι, το ντουέτο που παρακολούθησαν από κοντά περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι στη Μαδρίτη μεταφέρθηκε σχεδόν ταυτόχρονα σε κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η Shakira βρίσκεται στη Μαδρίτη από τις 18 Σεπτεμβρίου για μια σειρά 12 συναυλιών που ολοκληρώνεται στις 11 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ έχει ήδη μοιραστεί τη σκηνή με καλλιτέχνες όπως η Laura Pausini, ο Alejandro Sanz και ο Manuel Turizo. Η εμφάνιση της Dua Lipa, όμως, είχε κάτι διαφορετικό: δεν ήταν απλώς ένας ακόμη καλεσμένος.