Ζήτησε το Κοράνι και ένα χαλάκι προσευχής: Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης στέλνει μήνυμα από τις φυλακές της Ιρλανδίας

Από το Ντουμπάι στις φυλακές της Ιρλανδίας, φαίνεται πως διατήρησε μια συνήθεια που απέκτησε όσο έζησε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ζητώντας Κοράνι και χαλάκι προσευχής.

Ο Daniel Kinahan, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες στην Ιρλανδία για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, φέρεται να ζήτησε από τους υπευθύνους των φυλακών Portlaoise ένα αντίτυπο του Κορανίου και ένα χαλάκι προσευχής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Crime World, το αίτημα έγινε δεκτό από τη διοίκηση των φυλακών. Ο 49χρονος φέρεται να ασπάστηκε το Ισλάμ κατά τη διάρκεια της παραμονής του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου ζούσε από το 2016.

Ο Kinahan κρατείται προσωρινά στις φυλακές Portlaoise και αναμένεται να παρουσιαστεί εκ νέου ενώπιον δικαστηρίου στις 5 Οκτωβρίου.

Η συνάντηση με τον φερόμενο υπαρχηγό του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Kinahan ζήτησε και έλαβε άδεια να συναντήσει τον Sean McGovern, ο οποίος θεωρείται από τις Αρχές φερόμενος ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Οι δύο άνδρες φέρεται να συνομίλησαν για περίπου μία ώρα στον χώρο προαυλισμού της φυλακής. Ο McGovern, ο οποίος εκτίει ποινή 24 ετών για τον ρόλο του σε εγκληματική οργάνωση, φέρεται μάλιστα να του έδωσε ένα στερεοφωνικό και ένα ζευγάρι σαγιονάρες.

Ο Kinahan επέστρεψε στην Ιρλανδία στις 9 Αυγούστου, έπειτα από περίπου μία δεκαετία εκτός χώρας. Είχε συλληφθεί στο Ντουμπάι στις 15 Απριλίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Ιρλανδία με κυβερνητικό αεροσκάφος. Κατά την άφιξή του οδηγήθηκε άμεσα ενώπιον δικαστηρίου στο Δουβλίνο, όπου του απαγγέλθηκε κατηγορία για διεύθυνση των δραστηριοτήτων εγκληματικής οργάνωσης κατά το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2017.

Όταν ενημερώθηκε ότι η επόμενη ακρόαση θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου και ότι για την αποφυλάκισή του απαιτείται προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, ο ίδιος απάντησε: «Νομίζω ότι ξέρουμε πως δεν θα πάρω εγγύηση. Αλλά, ευχαριστώ».

Ο Kinahan έχει στο παρελθόν χαρακτηριστεί από τις αμερικανικές και βρετανικές Αρχές ως ανώτερο στέλεχος μιας από τις σημαντικότερες διεθνείς οργανώσεις οργανωμένου εγκλήματος, η οποία έχει συνδεθεί με διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και δολοφονίες. Οι κατηγορίες σε βάρος του παραμένουν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας.

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