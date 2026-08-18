Τουρκική πρόκληση και για τη Σχολή της Χάλκης: «Θα είναι Δούρειος Ίππος και θα βγάζει πράκτορες»

Αναπάντητο το ερώτημα ποια μορφή θα έχει η Θεολογική Σχολή αν ανοίξει τελικά

Μπορεί η απόφαση της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αναλυτών σχετικά με την διαφαινόμενη νέα κρίση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ωστόσο η πρόκληση αυτή δεν είναι η μόνη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε για ακόμη μια φορά η Θεολογική Σχολή της Χάλκης. ⁠Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν έδωσε τον Ιούνιο εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, θέμα που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

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