Απέρριψε προσφορά 26 εκατ. για την γη της: «Πάρτε δρόμο και μην ξανάρθετε»

Τους πρόσφεραν εκατομμύρια για τη γη που καλλιεργεί η οικογένειά τους εδώ και 200 χρόνια. Όταν έμαθαν τι θα κατασκευαζόταν εκεί, ακύρωσαν τη συμφωνία και έστειλαν στον εκπρόσωπο της εταιρείας ένα ξεκάθαρο μήνυμα.

Μια αγρότισσα στο Κεντάκι απέρριψε προσφορά ύψους 26 εκατ. δολαρίων για την αγορά της οικογενειακής της γης, αφού έμαθε ότι η έκταση προοριζόταν για την κατασκευή ενός τεράστιου data center.

Η Delsia Bare και η μητέρα της, Ida Huddleston, είχαν αρχικά συμφωνήσει να πουλήσουν τις εκτάσεις τους, οι οποίες βρίσκονται στην ίδια περιοχή. Η εταιρία είχε προσφέρει αρχικά 48.000 δολάρια ανά acre (περίπου 11.865 δολάρια ανά στρέμμα) για τα 1.875 στρέμματα της φάρμας της Bare και 60.000 δολάρια ανά acre (περίπου 14.826 δολάρια ανά στρέμμα) για τα 287 στρέμματα της μητέρας της.

Η προσφορά ήταν σημαντικά υψηλότερη από την εμπορική αξία της γης και οι δύο γυναίκες είχαν δεχθεί τη συμφωνία. Ωστόσο, πριν ολοκληρωθεί οριστικά η πώληση, έμαθαν τον πραγματικό σχεδιασμό για την έκταση, ότι δηλαδή η εταιρεία σκόπευε να μετατρέψει τη γη, την οποία η οικογένεια καλλιεργεί εδώ και περίπου 200 χρόνια, σε ένα hyperscale data center ισχύος 2,2 γιγαβάτ, που θα εξυπηρετούσε ανάγκες τεχνητής νοημοσύνης.

Μόλις πληροφορήθηκαν τι επρόκειτο να συμβεί, οι δύο γυναίκες άλλαξαν στάση και κατάφεραν να ακυρώσουν την πώληση. Όταν η συμφωνία ακυρώθηκε, η Bare είχε ένα σύντομο μήνυμα για τον εκπρόσωπο της εταιρείας. Χαρακτηριστικά του είπε «Πάρτε δρόμο και μην ξανάρθετε».

«Ακόμη κι αν είχα 26 εκατομμύρια, θα έπινα τον καφέ μου εδώ»

Οι δύο γυναίκες δεν φαίνεται να μετανιώνουν για τα εκατομμύρια που άφησαν πίσω. Η Bare, από την πλευρά της, είπε ότι ποτέ δεν περίμενε πως θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια μάχη για την κατασκευή data center. «Νόμιζα ότι βρισκόμουν όσο πιο μακριά από τα πάντα μπορούσε να είναι κανείς», ανέφερε. Η εταιρεία που έκανε την προσφορά δεν έχει κατονομαστεί, τα τελευταία χρόνια, πάντως, εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας επεκτείνουν ταχύτατα τις υποδομές data centers στις ΗΠΑ, προκαλώντας αντιδράσεις σε αρκετές περιοχές.

Παρότι τέτοιες εγκαταστάσεις παρουσιάζονται συχνά ως επενδύσεις που μπορούν να ενισχύσουν την τοπική οικονομία, υπάρχουν ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους, την τεράστια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, αλλά και την πίεση που ασκούν στα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, κάτοικοι περιοχών όπου κατασκευάζονται data centers έχουν εκφράσει ανησυχίες για τον συνεχή θόρυβο και την πιθανή παρουσία χημικών ρύπων.

Για την οικογένεια Bare, ωστόσο, η συγκεκριμένη γη έχει αξία που δεν αποτυπώνεται σε μια τιμή πώλησης. Η οικογένεια κατάφερε να επιβιώσει από τη Μεγάλη Ύφεση χάρη στο αγρόκτημα, ενώ χρησιμοποίησε ξυλεία από τη δική της έκταση ακόμη και για την κατασκευή του σπιτιού της. Παρά το γεγονός ότι η προσφορά έφτανε περίπου δέκα φορές πάνω από την αγοραία αξία της γης, αυτό δεν ήταν αρκετό για να την πείσει.

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