Το δόντι του μεγαλύτερου καρχαρία: Πατέρας και γιός εντόπισαν απολίθωμα 3,6 εκατ. ετών

Πατέρας και γιός εντόπισαν το τεράστιο δόντι παγιδευμένο μέσα σε μια σχισμή κατά την διάρκεια των διακοπών τους

Ένα εντυπωσιακό δόντι από έναν προϊστορικό μεγαλόδοντα, τον μεγαλύτερο καρχαρία που έχει γνωρίσει ποτέ ο πλανήτης και ο οποίος έχει συνδεθεί με τις ταινίες τρόμου, εντόπισαν ένας πατέρας και ο 11χρονος γιος του κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο 42χρονος Μάικλ Μπάουερς, από την Πενσιλβάνια, και ο 11χρονος Μπο είχαν πάει την περασμένη Τρίτη για βόλτα στο Sea Isle City, μια παραθαλάσσια πόλη του Νιου Τζέρσεϊ, όπου τους περίμενε ένα εύρημα που δύσκολα θα ξεχάσουν. Ο Μπάουερς δήλωσε πως πάντα βρίσκει περίεργα πράγματα στο νερό, ωστόσο ποτέ δεν περίμενε να βρει κάτι τόσο εντυπωσιακό. Όπως είπε, τόσο ο ίδιος όσο και ο γιος του έμειναν έκπληκτοι όταν κατάλαβαν τι είχαν ανακαλύψει.

Οι δυο τους περπατούσαν πάνω σε έναν κυματοθραύστη όταν παρατήρησαν κάτι μέσα σε ένα στενό άνοιγμα. Πλησιάζοντας, διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για ένα μεγάλο δόντι, το οποίο είχε εγκλωβιστεί στη σχισμή. Ο Μπάουερς προσπάθησε να το βγάλει, όμως το άνοιγμα ήταν τόσο στενό που δεν μπορούσε να περάσει το χέρι του, όμως γιος του κατάφερε να το πιάσει και τελικά να το τραβήξει έξω.

Το δόντι ανήκε σε έναν προϊστορικό γίγαντα

Πατέρας και γιος αντιλήφθηκαν σχεδόν αμέσως ότι δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο εύρημα και έτσι, αποφάσισαν να το μεταφέρουν σε ερευνητικό κέντρο, όπου οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για αυθεντικό απολίθωμα δοντιού μεγαλόδοντα, του μεγαλύτερου καρχαρία που έχει ζήσει ποτέ.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια ερευνών του Cape May Whale Watch and Research Center, Μελίσα Λαουρίνο, μπορούσε να φτάσει σε μήκος ακόμη και τα 18 μέτρα. Το τεράστιο αυτό είδος έχει εξαφανιστεί εδώ και περισσότερα από 3,6 εκατομμύρια χρόνια.

Οι ερευνητές έχουν επίσης μια πιθανή εξήγηση για το πώς κατέληξε το απολίθωμα στη συγκεκριμένη παραλία καθώς εκτιμούν ότι το δόντι μεταφέρθηκε μαζί με άμμο από τον βυθό της θάλασσας, στο πλαίσιο έργων εμπλουτισμού της παραλίας που πραγματοποίησε το Σώμα Μηχανικού του Στρατού των ΗΠΑ στο Sea Isle City τον περασμένο Ιούλιο. Εξήγησε ότι αν η άμμος είχε μεταφερθεί από μια περιοχή λίγα μίλια μακριά από την ακτή, είναι πολύ πιθανό το δόντι να βρισκόταν μέσα σε αυτή.

Για την οικογένεια Μπάουερς, πάντως, το εύρημα αποτελεί ένα μοναδικό αναμνηστικό από τις διακοπές τους. Όπως σημείωσε η ερευνήτρια, πρόκειται για ένα εύρημα που μπορεί να εμφανιστεί μόλις μία φορά στη ζωή, και η οικογένεια σκοπεύει να το κρατήσει για πάντα.

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