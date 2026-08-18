Νέα απάτη με ΑΙ: Ζευγάρι προσπάθησε να μην πληρώσει εκατοντάδες ευρώ σε ένα εστιατόριο

Νέο τρόπο για να αποφύγουν τον λογαριασμό καταγγέλλουν εστιάτορες, με πελάτες να χρησιμοποιούν φερόμενα ως παραποιημένα βίντεο μέσω AI.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες δυνατότητες, ακόμα και για την πραγματοποίηση απάτης. Ο κλάδος της εστίασης φαίνεται πως δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς εστιάτορες καταγγέλλουν περιστατικά στα οποία πελάτες χρησιμοποιούν παραποιημένο ή πιθανώς δημιουργημένο με AI περιεχόμενο, προκειμένου να αμφισβητήσουν τον λογαριασμό τους.

Ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά φέρεται να σημειώθηκε στη Γαλικία, όπου ιδιοκτήτης εστιατορίου υποστηρίζει ότι ένα ζευγάρι προσπάθησε να αποφύγει την πληρωμή χρησιμοποιώντας ένα ύποπτο βίντεο.

Το περιστατικό στο εστιατόριο

Σύμφωνα με την αφήγηση του ιδιοκτήτη του εστιατορίου, δύο Βρετανοί τουρίστες επισκέφθηκαν το εστιατόριο και παρήγγειλαν αρκετά πιάτα για να μοιραστούν, όπως θαλασσινά, ψάρι και κρέας, ενώ επέλεξαν και ένα από τα ακριβότερα κρασιά του καταλόγου.

Όταν η βραδιά έφτανε στο τέλος της, κάλεσαν τον σερβιτόρο και του έδειξαν ένα βίντεο στο οποίο φαίνονταν, σύμφωνα με τους ίδιους, μαύρα έντομα να κινούνται πάνω στο τραπεζομάντιλο στο οποίο φαινόταν μάλιστα και το λογότυπο του εστιατορίου.

Το ζευγάρι δήλωσε ότι δεν πρόκειται να πληρώσει τον λογαριασμό ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, απείλησε ότι θα δημοσιεύσει το συγκεκριμένο υλικό στα social media εάν δεν γίνει δεκτή η καταγγελία του. Ο ιδιοκτήτης, ωστόσο, άρχισε να υποψιάζεται ότι το βίντεο μπορεί να ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και ζήτησε από τους πελάτες να του το στείλουν στο κινητό του, ώστε να μπορέσει να το εξετάσει προσεκτικότερα.

Το ζευγάρι αρνήθηκε και τότε ο ιδιοκτήτης τους προειδοποίησε ότι θα καλέσει την Αστυνομία. Τελικά, οι δύο πελάτες πλήρωσαν κανονικά τον λογαριασμό και έφυγαν από το εστιατόριο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται AI για απάτη

Το περιστατικό αναδεικνύει μία από τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η εξάπλωση των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα, ξενοδοχείο στο Cambrils είχε αντιμετωπίσει ένα διαφορετικό περιστατικό, με δύο τουρίστες να φεύγουν χωρίς να καταβάλουν περισσότερα από 4.000 ευρώ. Στην υπόθεση εκείνη, οι πελάτες φέρεται να παρουσίασαν αποδεικτικό τραπεζικής μεταφοράς το οποίο είχε παραποιηθεί με τη βοήθεια AI.

Στα βίντεο, ορισμένες ενδείξεις μπορεί να προδώσουν πιθανή επεξεργασία, όπως αφύσικες κινήσεις του προσώπου, ασυνήθιστο ρυθμό στο ανοιγόκλεισμα των ματιών ή αναντιστοιχία ανάμεσα στις εκφράσεις και τις κινήσεις του σώματος.

Αντίστοιχα, οι φωνές που έχουν δημιουργηθεί ή κλωνοποιηθεί με AI μπορεί να παρουσιάζουν αφύσικες αλλαγές στον τόνο και τον ρυθμό. Ασυγχρονία ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο, αλλά και ασυνήθιστοι ήχοι στο παρασκήνιο μπορούν επίσης να αποτελέσουν ενδείξεις ότι ένα βίντεο έχει υποστεί επεξεργασία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ