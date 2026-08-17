Ινδία: 7 νεκροί από ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό – Φήμη για πτώση στύλου προκάλεσε πανικό

Επιμέλεια:  Κωνσταντίνα Βεργώνη
Ινδία: 7 νεκροί από ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό – Φήμη για πτώση στύλου προκάλεσε πανικό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό στην Ινδία, μετά από φήμη για πτώση στύλου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον ναό Άσοκ Νταμ, στην περιφέρεια Λακισαράι του κρατιδίου Μπιχάρ στην Ινδία, όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος πιστών για τον εορτασμό προς τιμήν του ινδουιστικού θεού Σίβα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο πανικός προκλήθηκε από φήμες ότι ένας στύλος ηλεκτρικού ρεύματος είχε πέσει πάνω σε πιστούς μέσα στον ναό. Η φήμη προκάλεσε αναστάτωση και το πλήθος άρχισε να κινείται μαζικά, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ποδοπάτημα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι.

Ο δικαστής της περιφέρειας, Σαϊλέντρα Κούμαρ, δήλωσε στο AFP ότι η κατάσταση έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο επτά ανθρώπων.

19 τραυματίες στο νοσοκομείο

Συνολικά 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Μπιχάρ, Σάμρατ Σουντάρι, χαρακτήρισε το περιστατικό «οδυνηρό» και ανακοίνωσε οικονομική αποζημίωση 400.000 ρουπιών, περίπου 3.600 ευρώ, για κάθε οικογένεια θύματος.

 

Τα θανατηφόρα ποδοπατήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μεγάλων θρησκευτικών εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων, όπου ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας μπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις πανικού. Τον περασμένο Νοέμβριο, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πανικού σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, στη νοτιοανατολική Ινδία. Δύο μήνες νωρίτερα, 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σε πολιτική συγκέντρωση στο Ταμίλ Ναντού, στη νότια Ινδία.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Φόρτωση BOLM...
 