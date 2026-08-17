Ινδία: 7 νεκροί από ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό – Φήμη για πτώση στύλου προκάλεσε πανικό

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 19 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα σε ινδουιστικό ναό στην Ινδία, μετά από φήμη για πτώση στύλου.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον ναό Άσοκ Νταμ, στην περιφέρεια Λακισαράι του κρατιδίου Μπιχάρ στην Ινδία, όπου είχε συγκεντρωθεί μεγάλο πλήθος πιστών για τον εορτασμό προς τιμήν του ινδουιστικού θεού Σίβα. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο πανικός προκλήθηκε από φήμες ότι ένας στύλος ηλεκτρικού ρεύματος είχε πέσει πάνω σε πιστούς μέσα στον ναό. Η φήμη προκάλεσε αναστάτωση και το πλήθος άρχισε να κινείται μαζικά, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το ποδοπάτημα και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι.

Ο δικαστής της περιφέρειας, Σαϊλέντρα Κούμαρ, δήλωσε στο AFP ότι η κατάσταση έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο επτά ανθρώπων.

19 τραυματίες στο νοσοκομείο

Συνολικά 19 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Μπιχάρ, Σάμρατ Σουντάρι, χαρακτήρισε το περιστατικό «οδυνηρό» και ανακοίνωσε οικονομική αποζημίωση 400.000 ρουπιών, περίπου 3.600 ευρώ, για κάθε οικογένεια θύματος.

VIDEO | At least seven people were killed and 14 others were injured in a stampede near the Ashok Dham temple in Bihar's Lakhisarai district.



The incident occurred due to a heavy rush of devotees at Ashok Dham halt railway station, which is a short walk from the temple. The… pic.twitter.com/2pCN9EmrvX — Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2026

Τα θανατηφόρα ποδοπατήματα είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μεγάλων θρησκευτικών εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων, όπου ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας μπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις πανικού. Τον περασμένο Νοέμβριο, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό πανικού σε ινδουιστικό ναό στο κρατίδιο Άντρα Πραντές, στη νοτιοανατολική Ινδία. Δύο μήνες νωρίτερα, 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σε πολιτική συγκέντρωση στο Ταμίλ Ναντού, στη νότια Ινδία.

VIDEO | Bihar: Stampede-like situation at Ashok Dham Temple in Lakhisarai; several injuried.



A devotee says, "There were women standing in a queue. Around 10-12 women pushed their way in and started pushing us. We fell, and around 20-25 women fell on top of one another. Many… pic.twitter.com/ecaqF5VeQj — Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2026

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