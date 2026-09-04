Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο κατέγραψε τον αντιπρόεδρο του CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

Στο βίντεο, ο Σιμσέκ κλωτσά τη σύντροφό του στο πόδι και τη σέρνει βίαια μέσα στο σπίτι, ενώ εκείνη αντιστέκεται.

Το βίντεο που έχει καταγράψει τον Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπάει τη σύντροφό του Οζλέμ Σανβέρ έχει προκαλέσει σάλο στην Τουρκία και τα ΜΜΕ το προβάλλουν ακατάπαυστα τις τελευταίες ώρες.

Στο βίντεο, ο αντιπρόεδρος του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) φαίνεται να κλωτσά τη σύντροφό του, Οζλέμ Σανβέρ στη βεράντα, και στη συνέχεια να τη σέρνει μέσα στο σπίτι τους.

Ύστερα από τον σάλο που προκλήθηκε ο αντιπρόεδρος του CHP, Μπερχάν Σιμσέκ, παραιτήθηκε από το CHP μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που κατέγραψε τη σωματική κακοποίηση της Οζλέμ Σανβέρ, με την οποία συζούσε.

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