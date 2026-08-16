Από ψάρεμα για πέρκα σε ρεκόρ 56 ετών: Έπιασε ψάρι-ήλιο 453 γραμμαρίων στη Νότια Ντακότα

Ο Τζακ Μπάκμαν ψάρευε στη λίμνη Wall όταν πέταξε το δόλωμα του σε ένα ψάρι που πίστευε πως ήταν πέρκα. Λίγο αργότερα διαπίστωσε ότι είχε πιάσει έναν ψάρι-ήλιο που θα του χάριζε το νέο πολιτειακό ρεκόρ.

Ο Μπάκμαν από το Χάρισμπουργκ της Νότιας Ντακότα των ΗΠΑ είχε βγει στις 18 Ιουνίου στη λίμνη Wall μαζί με τον φίλο του Γκάρετ Τζόνσον, αναζητώντας πέρκες. Η λίμνη, ένας ταμιευτήρας έκτασης περίπου 90 εκταρίων, βρίσκεται κοντά στην ομώνυμη πόλη.

Οι δύο φίλοι ξεκίνησαν το ψάρεμα περίπου στις 3 το μεσημέρι, από μια αλουμινένια βάρκα μήκους 5,5 μέτρων. Περίπου δυόμισι ώρες αργότερα, ο Μπάκμαν εντόπισε στο μπροστινό σόναρ ένα ψάρι σε βάθος περίπου ενός μέτρου, σε σημείο όπου το νερό έφτανε τα τέσσερα μέτρα. Έριξε προς το σημείο ένα μαύρο tungsten jig με ολόκληρο σκουλήκι. Χρησιμοποιούσε καλάμι spinning, νήμα αντοχής περίπου 4 κιλών και παράμαλλο fluorocarbon 3 κιλών. Αρχικά πίστεψε ότι είχε εντοπίσει μια πέρκα, καθώς το ψάρι έμοιαζε πολύ μικρό για να είναι η λουτσιόπέρκα που αναζητούσαν.

Το ψάρι ήταν πολύ μεγαλύτερο απ' όσο περίμεναν

Το ψάρι επιτέθηκε σχεδόν αμέσως, όταν ο Μπάκμαν κατάφερε να το φέρει κοντά στη βάρκα και να το δει καλύτερα, κατάλαβε ότι δεν επρόκειτο για πέρκα. Τα χαρακτηριστικά και τα χρώματά του αποκάλυψαν ότι ήταν ψάρι-ήλιος, ο ίδιος είχε ξαναπιάσει τη συγκεκριμένη οικογένεια ψαριών σε λίμνες της Αϊόβα και της Βόρειας Ντακότα, δεν γνώριζε όμως ότι υπήρχαν και στη λίμνη Wall.

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήρθε όταν οι δύο ψαράδες αντιλήφθηκαν το μέγεθός του. Δεν είχαν ζυγαριά στη βάρκα, γνώριζαν όμως ότι το πολιτειακό ρεκόρ για ψάρι-ήλιο ήταν μόλις 300 γραμμάρια. Επικοινώνησαν με έναν φίλο που διέθετε ζυγαριά και διαπίστωσαν ότι το ψάρι ξεπερνούσε τα 450 γραμμάρια.

453 γραμμάρια και νέο πολιτειακό ρεκόρ

Για να επικυρωθεί επίσημα η επίδοση, χρειάζονταν πιστοποιημένη ζύγιση. Έτσι, πήγαν σε ένα κοντινό σούπερ μάρκετ και ζήτησαν από έναν υπάλληλο να ζυγίσει το ψάρι σε πιστοποιημένη ζυγαριά. Η ένδειξη σταμάτησε ακριβώς στα 453 γραμμάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 300 γραμμαρίων στη Νότια Ντακότα.

Οι δύο φίλοι κατέγραψαν τη διαδικασία της ζύγισης και υπέβαλαν την ψαριά για επίσημη αναγνώριση. Οι αρμόδιες αρχές τελικά επικύρωσαν το ψάρι του Μπάκμαν ως το νέο πολιτειακό ρεκόρ. Ο ψαράς κρατά ακόμη το ψάρι στην κατάψυξή του και δεν έχει αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνει με αυτό. Σκοπεύει πάντως να το διατηρήσει με ταρίχευση, καθώς, όπως λέει, τα ψάρια-ήλιοι είναι «πολύ όμορφα».

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