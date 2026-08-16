Νεαροί έπαιζαν με φωτιά για online challenge: Παραλίγο πυρκαγιά στην Πεντέλη

Ταυτοποιήθηκαν από την Πυροσβεστική οι τρεις 13χρονοι που φέρεται να έβαλαν φωτιά σε δασική έκταση στην Πεντέλη στο πλαίσιο challenge για τα social media.

Ταυτοποιήθηκαν και εντοπίστηκαν οι τρεις ανήλικοι που φέρεται να άναψαν φωτιά σε δασική έκταση στην Πεντέλη, στο πλαίσιο challenge για τα social media.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, το οποίο κατέγραψε διερχόμενος οδηγός. Σε αυτό, οι τρεις 13χρονοι φαίνονται να ανάβουν φωτιά σε πευκόφυτη περιοχή κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, και στη συνέχεια να επιχειρούν να την περιορίσουν.

Εντοπίστηκαν οι ανήλικοι και οι γονείς τους

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο ενημερώθηκε το 112 και η Πυροσβεστική ξεκίνησε έρευνα με στελέχη της ΔΑΕΕ να καταφέρνουν στην συνέχεια να εντοπίσουν τους τρεις ανηλίκους, καθώς και τους γονείς τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 13χρονοι ζήτησαν συγγνώμη, ενώ οι γονείς τους φέρεται να δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν για το συγκεκριμένο challenge. Δικογραφία σχηματίστηκε τόσο σε βάρος των παιδιών όσο και των γονιών, για απόπειρα εμπρησμού και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου αντίστοιχα.

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